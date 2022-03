La madre de David S. O., alias El Tuvi, no quiso hablar ayer ante el juez, pero sí lo hizo ante la Guardia Civil tras la detención de su hijo, en junio de 2021, por el asesinato de Wafaa. En aquel momento, María del Carmen O. dijo a los investigadores que le preguntó a su hijo si «no tendría algo que ver» con la desaparición de Wafaa Sebbah en cuanto vio la noticia en televisión, dos años antes de su detención y encarcelamiento por el crimen de la joven de la Pobla Llarga, que solo tenía 19 años cuando el encausado acabó presuntamente con su vida. La mujer conocía sobradamente a la chica por haberlos visto juntos a ella y a su hijo y porque Wafaa comió en la casa familiar de El Tuvi y la visitó en varias ocasiones estando la progenitora de este presente.

Esa inusual pregunta de una madre a su hijo ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la acusación particular para lograr que la madre declare como testigo en la causa con jurado que investiga el juez de Instrucción número 4 de Alzira, aunque finalmente María del Carmen O. se ha cerrado en banda ante el juez.

La familia de Wafaa pide prisión permanente revisable para El Tuvi por violar, vejar y asesinar a Wafaa

La madre estaba citada a las 12.30 horas en el juzgado, media hora más tarde que su hijo, citado hoy también para celebrar la comparecencia de imputación de delitos prevista en la ley del jurado, una vez que el procedimiento ha sido transformado en causa con jurado al tratarse de un homicidio, uno de los delitos previstos para ser enjuiciados por un tribunal popular.

"¿No tendrás algo que ver con la desaparición de Wafaa?"

En aquella declaración ante los investigadores de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia y de la UCO, la mujer dijo que "recordaba que cuando vio en la televisión la noticia de la desaparición de Wafaa, le pregunto a su hijo si no tendría algo que ver en ese asunto, respondiendo David que no, que la chica se habría ido del país, a Marruecos" (la familia de la joven es de origen argelino, no marroquí).

Cuando los agentes le inquirieron por qué había pensado que su hijo podía tener relación con esa desaparición, un pensamiento un tanto extraño en una madre salvo que tenga motivos para sospechar, y por qué "le preguntó explícitamente a su hijo David si estaba implicado en la desaparición de Wafaa Sebbah", se limitó a responder que "no lo sabía" y que "le salió así, que quizá fuese su intuición".

Los especialistas en Homicidios llegaron entonces un poco más lejos: le preguntaron directamente "si su hijo David le confesó ser el autor del asesinato de Wafaa, o le informó de algún dato relativo a su implicación en este crimen". Ahí, la madre cortó la línea. Su contestación fue contundente: "No, jamás. Si fuera así, lo diría". E intentó remachar: "Si mi hijo es el responsable de ello, ha de permanecer encerrado en prisión y pagando por ello".

Dos hijos en prisión por asesinato

En este momento, la mujer tiene a dos de sus hijos en prisión, y ambos por asesinato, David S. O. está acusado formalmente del asesinato de Wafaa e investigado por el de Isabell Raducanu en Xàtiva unos meses antes y su hijo mayor, Juan, cumple una condena de 18 años de cárcel por el doble crimen de una pareja en Eslovaquia el 30 de marzo de 2012.

Las preguntas formuladas hoy a la madre se han basado, tal como ha venido informando este diario, en la estrecha relación entre ambos, relatada por varios testigos, entre ellos varias ex novias de El Tuvi, y en la intervención de la madre en momentos relevantes para la incriminación o no de su hijo, como son la venta del Volkswagen Golf que El Tuvi tenía en el momento del asesinato de Wafaa, en la de la Casa Vidalet en cuyo pozo arrojó el cuerpo sin vida de Wafaa o las visitas al psiquiatra particular cuando David S. O. ya se sabía sospechoso en otro asesinato, el de Isabell Raducanu, la mujer de 36 años y embarazada de seis meses que fue estrangulada y salvajemente acuchillada en su piso de Xàtiva el 11 de junio de 2019, cinco meses antes del crimen de Wafaa.