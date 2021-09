Wilber de Jesús O. A, el hombre de 36 años acuchillado el sábado por el excompañero sentimental de su pareja en la avenida Peset Aleixandre de Valencia, no ha podido superar finalmente las graves lesiones que presentaba y falleció ayer en el Hospital La Fe. La víctima, de nacionalidad colombiana, había perdido gran cantidad de sangre al alcanzarle una de las heridas la arteria aorta, y pese a ser intervenido de urgencia nada más llegar al centro hospitalario, la cuchillada del costado le había afectado a órganos vitales.

«Estamos destrozados, ..., Will era una persona que no se metía con nadie, ha sido un asesinato», lamenta un amiga del fallecido. «Los médicos nos habían dicho que le quedaban horas de vida, que si se salvaba sería un milagro, y por desgracia así ha sido», confesaba desconsolada. «Y podía haber sido todavía peor, no uno, sino dos muertos, si llega a pillarla a ella también», indican estas mismas fuentes en referencia a la expareja del presunto homicida.

Mientras prosiguen las investigaciones del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, el entorno de la pareja está convencido de que Ever Jaison, quien permanece detenido en este mismo centro hospitalario con una herida en la pierna, tenía la clara intención de acabar con la vida de ambos. Así, lo había hecho saber a amigos comunes, a quienes había manifestado que si los veía juntos los iba a matar.

El presunto homicida, de unos 40 años y también de origen colombiano, llevaba semanas acosando a su ex, con la que tiene un hijo en común de cinco años. Precisamente el próximo 7 de octubre tienen un juicio por la custodia del pequeño.

Pese a que la pareja rompió hace ya tres años, el presunto agresor machista, al que le impusieron una orden de alejamiento por amenazar a su pareja con un cuchillo, seguía acosándola presuntamente. Hace una semana lo vieron acechando su casa, aunque la víctima se resistía a denunciarlo por miedo, según indicaron las fuentes consultadas por este periódico.

La agresión, que desde ayer es un homicidio consumado, se produjo a las 12.45 horas del sábado a las puertas de un bingo de la avenida Peset Aleixandre de Valencia donde había quedado Will con su novia para ir a comprar a un supermercado próximo. La mujer se retrasó al perder el metro al salir de trabajar. «Eso le salvó la vida», apuntó su hermana a Levante-EMV.

La policía está revisando las cámaras tanto del bingo como de los establecimientos próximos con sistema de videovigilancia para establecer cómo se inicio el ataque y las circunstancias en las que se produjo el homicidio. Asimismo, los investigadores cuentan con otro vídeo, publicado en exclusiva en la edición digital de este periódico, donde se observa claramente como la víctima ensangrentada trata de defenderse a puñetazos e intenta escapar cruzando la calzada, mientras su agresor lo sigue armado con un objeto, al parecer cortante, de pequeño tamaño.

Will logró parar una ambulancia privada antes de perder el conocimiento y estos sanitarios le realizaron las primeras curas para evitar que se desangrara. Mientras que su agresor, también herido en la pierna, huyó hasta la calle Luis Crumiere. Ambos fueron evacuados al Hospital La Fe. El primero ha fallecido, y el otro está pendiente de que le tomen declaración y el juez acuerde si ingresa en prisión tan pronto como reciba el alta.