Un turista británico de 64 años ha perdido la vida este jueves al lanzarse de cabeza a la piscina del chalé de la localidad alicantina de Benissa al que había ido a visitar a un amigo. Las fuentes policiales consultadas indicaron que el hombre se lanzó sin tener en cuenta que la piscina solo tenía un metro de profundidad. Se golpeó violentamente la cabeza con el fondo. El accidente ocurrió sobre las 17.30 horas.

Los agentes de la Policía Local, que llegaron enseguida, le practicaron maniobras de reanimación durante 45 minutos y un masaje cardiaco para intentar recuperarle el pulso. Pero cuando llegaron, el hombre ya no tenía constantes vitales. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió una ambulancia de Soporte Vital Básico en la que iba un médico del centro de salud. Los sanitarios y el facultativo no pudieron hacer nada. Pudo ocurrir que no supiera que la piscina tenía tan poca profundidad.

Dos rescatados en Benidorm

Además, una mujer y un hombre, ambos octogenarios, han sido reanimados después de ser atendidos con síntomas de ahogamiento en dos piscinas de sendas urbanizaciones de la provincia de Alicante. Una de las intervenciones se realizó este jueves, después de que el CICU fuera alertado sobre las 10.45 horas de que habían sacado a una mujer inconsciente de la piscina de una urbanización de Benidorm que fue evacuada con síntomas de ahogamiento al Hospital Marina Baixa.

Por la tarde se logró recuperar las constantes vitales de un hombre semiahogado en una piscina de una urbanización de El Campello. La primera asistencia la recibió la recibió de una médico que estaba en el lugar del incidente, quien, junto con el equipo sanitario de SVB, realizó las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica. A su llegada, el equipo médico del SAMU continuó con la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización. Después fue trasladado al Hospital de Sant Joan.