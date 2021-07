La brutalidad de los hechos ocurridos en A Coruña en la madrugada del pasado viernes, cuando el joven Samuel Luiz, de 24 años, perdió la vida a raíz de un paliza que le propinó un grupo al grito de "maricón", tal y como narraron los presentes, tiene a la ciudad conmocionada desde entonces. Miles de personas salieron el lunes a las calles para condenar lo ocurrido, pedir el fin de la LGBTfobia y apoyar a sus amigos y familiares.

El impacto de un suceso inusual por su crudeza y la rápida y unánime respuesta de la ciudadanía de decenas de ayuntamientos del estado traspasaron, desde el viernes, todas las fronteras. Primero, trascendió las coruñesas: la convocatoria de las marchas, iniciada por asociaciones del movimiento LGBT gallegas como Avante LGBT o Alas A Coruña se extendió como la pólvora por otras localizaciones españolas.

La imagen de los días previos la pusieron los carteles de las convocatorias que circulaban por redes sociales, con nuevas versiones actualizadas cada pocos minutos añadiendo las ciudades que se iban sumando. Así, hasta un total de 75 localidades gallegas que el lunes clamaron justicia por Samuel. Un grito unánime al que se unieron, de forma masiva, los ciudadanos de Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Oviedo, León, Salamanca, Valladolid, Burgos, Valencia, Guadalajara y Logroño, que, provistos con pancartas con mensajes como "Lo que te llaman mientras te matan importa", "Maricón de qué" o "Si soy yo el siguiente, quemadlo todo" y banderas LGBT vociferaron “justicia para Samuel” con la misma emoción que en María Pita, que reunió el lunes a cerca de 10.000 ciudadanos.

Lo masivo y espontáneo de las concentraciones, tan solo dos días después de conocerse los hechos, captaron la intención de cabeceras, televisiones y radios de todas las latitudes del globo. En los medios europeos, la cobertura fue generalizada: desde los franceses 'Le Figaro' y 'France TV', los italianos 'ilPost', los alemanes 'Tagesschau' o 'Der Tagesspiegel' y hasta 'The Times' y 'The Guardian', las principales cabeceras británicas, difundían el rotundo no a la homofobia que se escuchó el lunes en todo el país.

En Argentina, diarios como 'Clarín' y distintas emisoras llevan varios días actualizando información del suceso, así como 'El Comercio', periódico peruano, el brasileño 'O Globo', país de origen del padre de Samuel, que tituló las informaciones al respecto como “El asesinato de un joven de origen brasileño genera protestas contra la homofobia en España”. Portales filipinos como 'Rappler', canales turcos como 'Yol TV', la catarí 'Al Jazeera', e incluso plataformas de noticias del golfo pérsico o los emiratos árabes unidos retransmitieron, estos días, la fiereza de las protestas en las distintas ciudades españolas.