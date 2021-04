Un perro pitbull, una de las razas incluidas en la lista de las consideradas potencialmente peligrosas, atacó este jueves a una mujer de 92 años de edad y le causó severas lesiones en la cara. Los hechos ocurrieron en el interior de un edificio de la calle Menéndez Pelayo de Vigo, cuando la víctima esperaba el ascensor. La nonagenaria fue trasladada al Hospital Povisa, donde estaba previsto que fuese intervenida quirúrgicamente.

El ataque, según informaron fuentes de la Policía Local, ocurrió alrededor de las 16.40 horas, cuando recibieron la alerta de que una mujer de avanzada edad había sido gravemente atacada por un perro en un edificio ubicado a la altura del 17 de Menéndez Pelayo. Una vez en el punto, comprobaron que efectivamente la víctima, C.S.P., había sufrido graves heridas en su rostro ya que un can se le había echado encima en el rellano, mientras esperaba el ascensor, motivo por el cual fue trasladada por una ambulancia de soporte vital avanzado al hospital, concreta el 061.

Con chip y sin seguro

El animal es de la raza pitbull y, según habría manifestado su dueña a los agentes, se escapó del piso, ubicado en ese mismo inmueble, en un momento que abrieron la puerta de la vivienda. Al parecer, según otras referencias, no era la primera vez que ocurría. La Policía Local comprobó que el can tenía el chip, pero no dispone de seguro. Dadas las consecuencias del ataque, las graves lesiones sufridas por la nonagenaria, los agentes dieron aviso al lacero municipal para el traslado del perro a la protectora. Fuentes de la jefatura concretaron que el animal queda ahora a disposición judicial. El juzgado que se encuentra de guardia esta semana en la urbe olívica es el de Instrucción número 1.