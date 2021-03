Un jubilado de Tavernes Blanques resultó herido de gravedad el pasado lunes en un camino de huerta de València, al ser atacado por cinco perros. La rápida intervención de un ciclista evitó que el ataque tuviera consecuencias de mayor índole.

El hombre de 65 años relata a este diario que caminaba sobre las 13.45 horas por el camino de l’Alquería el Grande, un vial que une Tavernes con Alboraia y València, para ir a comer a casa de su suegra, recorrido que realiza todos los días. Tal como explica, en las proximidades de una de las casas de campo, ya en el término del cap i casal, "vi como se aproximaban cinco perros grandes. Pensaba que pasarían de largo pero cuando los tenías a tres o cuatro metros comenzaron a ladrarme y me rodearon", rememora con angustia.

Rápidamente los perros empezaron a rodearle y a morderle las piernas. "Trataba que quitármelos de encima, me movía pero era imposible. Si uno se alejaba, otro me mordía y otro se abalanzaba. Eran unos salvajes", relata.

Por ese camino de huerta, muy transitado por ciclistas, corredores y gente que sale a andar, no pasaba nadie en ese instante. "Trataba de evitar caerme porque ahí si veía que me mataban. Vi la muerte de cerca", reconoce.

Un ciclista le ayudó

Por suerte para este vecino de l'Horta, un chico que pasaba en bicicleta logró con varias maniobras y algunas patadas que los perros se alejaran. "Fue el chico el que llamó al SAMU que me llevó al hospital. Ahí me curaron dos veces. Tengo varias heridas de consideración, con desgarro y perdida de masa muscular, pero parece que no me ha tocado nervios y tendones", admite. En lugar se personaron agentes de la Guardia Civil de Tavernes, así como de la Policía Local de València y Alboraia, dado que la zona casi toca los tres términos municipales. El hombre puso la denuncia ante la Guardia Civil de Tavernes, que se encarga ahora del posible delito penal, mientras que la Policía Local de València asume las posibles infracciones administrativas, ya que, según fuentes consultadas por este diario, los canes sí disponían del chip correspondiente pero algunos de los animales tenían la vacuna caducada desde enero.

La noticia ha tenido un gran impacto en las redes sociales, con comentarios de vecinos de Tavernes que aseguran haber sido atacados por los mismos perros mientras paseaban o iban en bici o patinente por ese camino de huerta. "Ese mismo día otras tres personas también fueron atacadas", afirma el jubilado, que este jueves tiene una nueva visita médica para analizar el estado de sus heridas. La familia del hombre busca ahora al chico que le salvó del ataque para poder darle las gracias. "Muchas gracias ángel salvador. Nos gustaría conocerte. También a las personas que se quedaron con él una hora y pico hasta que llegó la ambulancia Muchas gracias de corazón", afirma.