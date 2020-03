El Rubio: "No sé nada de Yéremi Vargas"

"No he hecho nada, me he comido cinco años sin culpa ninguna. No lo he hecho. Déjenme tranquilo", repitió Antonio Ojeda, alias El Rubio, tras salir este lunes de la cárcel de Salto del Negro después de cumplir una condena de cinco años por haber agredido sexualmente a un niño de 12 años en julio de 2012 en Doctoral.

El Rubio es el principal sospecho por la desaparición de Yéremi Vargas, el 10 de marzo de 2007, pero el Juzgado desmontó en 2017 la tesis de la Guardia Civil, a la vez que instaba a la Benemérita a seguir investigando. "No sé nada de Yéremi, no sé nada de nada y me he cumplido cinco años por algo que no he hecho", indicó. Asimismo, acerca de su regreso a Vecindario, añadió que "me da lo mismo que en Vecindario no me quieran, con que me quiera Dios tengo suficiente". "No sé a dónde voy a volver", sentenció.

Respecto a la agresión sexual por la que ha cumplido prisión El Rubio, el tribunal consideró probado que Ojeda abordó a un niño que estaba jugando solo en una calle de El Doctoral, le engañó para que le acompañase a su chabola con la promesa de que le iba a regalar una bicicleta y, una vez allí, le agredió sexualmente, informa la agencia Efe.

La similitud de lo que le pasó a ese niño con lo que los investigadores creen que le pudo haber sucedido cinco años antes, el 10 de marzo de 2007, a Yéremi en Vecindario y, sobre todo, una serie de comentarios que varios presos dijeron haberle escuchado situaron a Ojeda como sospechoso de la desaparición del pequeño Vargas.

De hecho, Ojeda fue investigado a raíz de ello por la desaparición y posible muerte de Yéremi Vargas, pero los cargos que se formulaban contra él al respecto fueron archivados por falta de pruebas por el Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana en octubre de 2017, en una decisión ratificada por la Audiencia de Las Palmas.

A su salida esta mañana de la cárcel, y cuando los informadores le han recordado que no estaba en prisión como sospechoso de la desaparición de Yéremi, sino como autor ya condenado por una agresión a otro niño, El Rubio ha insistido en su versión de que él no hizo "nada".

Antonio Ojeda sale de la cárcel la víspera de que se cumplan 13 años de la desaparición de Yéremi Vargas, que hoy tendría 20 años. Sus familiares anunciaron hace meses que pedirán que se reabra el caso y que intentarán que otro juez revise los indicios recopilados por la Guardia Civil contra El Rubio.