Igor 'El Ruso' reconoce que disparó a dos personas

Norbert Feher, alias Igor 'El Ruso', ha reconocido este martes, ante la Sala Única de la Audiencia Provincial de Teruel, que disparó varias veces a Manuel A. y Manuel M. en un masico de Albalate del Arzobispo (Teruel), resultando heridos, el 5 de diciembre de 2017. También ha admitido que introdujo un arma de forma ilegal en España, otro de los delitos por los que se le juzga.

Igor 'El Ruso', que se ha mostrado incluso sonriente, ha declarado brevemente ante el tribunal presidido por el magistrado Fermín Hernández en el Palacio de Justicia de Teruel para dar su versión del tiroteo que causó heridas graves a estas dos personas 9 días antes de que el mismo autor asesinara -como ha confesado en otra ocasión- al ganadero José Luis Iranzo y dos agentes de la Guardia Civil, el 14 de diciembre del mismo año.

Asistido por una traductora de italiano y encerrado en una cabina blindada de seguridad, instalada para la ocasión, dada la gravedad de los delitos de que se le acusa, Norbert Feher ha reconocido de manera expresa los hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2017, señalando que estaba oculto en el interior de una casa de campo de una de las víctimas, cuando se percató de la llegada de dos personas, el propietario y un cerrajero que acudió para reparar una cerradura de una puerta.

Feher escuchó un ruido y salió al exterior portando dos armas cortas, previamente recogidas y que sacó al salir a la puerta, donde encontró a una persona -Manuel M.- a quien ha reconocido que disparó, primero como "advertencia" y después alcanzándole, huyendo el herido. También disparó al propietario del masico. El acusado ha negado que los heridos se abalanzaran contra él.



Llevaba prendas militares

Igor 'El Ruso' ha dejado claro que no disparó con la intención de matarles y que, en ese momento, no miró si las víctimas llevaban armas, puntualizando que no había mucha luz. Además, ha dicho que ese día llevaba prendas militares y llevaba puesta una gorra.

Por otra parte, Feher ha manifestado que compró en Italia el arma con la que disparó en este suceso, una Beretta 98FS de 9x21 milímetros y que entró con el arma en territorio español el 21 de septiembre sin comunicar que la portaba a las autoridades. En la provincia de Teruel llevaba menos de una semana cuando ocurrieron los hechos.

El fiscal solicita una pena de nueve años y once meses de prisión por cada uno de los dos intentos de homicidio y tres años de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas. Como responsabilidad civil pide, además, que se indemnice a los dos perjudicados con 116.821,34 euros.