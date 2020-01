Explosión en Tarragona: Un trabajador de la petroquímica, segundo fallecido por la explosión

Una fuerte explosión en una empresa química del polígono sur de Tarragona, en el término municipal de La Canonja, ha causado dos muertos, un trabajador de la planta y un vecino de un barrio próximo, y al menos ocho heridos.



La deflagración ha originado un incendio de grandes dimensiones en plena zona petroquímica obligando a confinarse a miles de vecinos de las localidades cercanas.



Los Bomberos ha explicado que una plancha metálica que ha salido disparada "como un proyectil" por la detonación ha impactado contra un edificio situado en la plaza Federico García Lorca del barrio Torreforta, en la ciudad de Tarragona, a unos dos kilómetros del lugar de la explosión. El impacto de la plancha ha provocado el hundimiento del techo de uno de los pisos del edificio, matando a la persona que se encontraba en la vivienda inferior.





Confinamiento preventivo

Afectaciones en carreteras y trenes

, uno tiene pronóstico menos grave y tres son leves, además de que se está buscando a una persona empleada en la planta. El fallecido ha sido un hombre que ha sufrido el efecto de la onda expansiva en un edificio de Tarragona.es un trabajador de la empresa que ha sufrriddo la explosión.El jefe del operativo de Bombers de la Generalitat ha explicado quey que los bomberos desplegados en la "zona caliente" han centrado sus esfuerzos en sofocar el fuego y detener la fuga de un segundo depósito de óxido de propileno.Este segundo fuego ha provocado que Bombers haya ordenadoque rodean la siniestrada para evitar daños a causa de una segunda explosión.La explosión ha tenido lugar hacia las 18.40 horas de esta tarde en una fábrica de la empresa), antigua, por motivos que se están investigando.Como medida preventiva, Protección Civilde las poblaciones de, aunque hacia las 19.30 horas lo han restringido a La Canonja y Vila-seca y dos horas después se ha levantado también en estas dos poblaciones. No obstante, y de forma preventiva, las autoridades han recomendado a los vecinos que permanecieran en sus casas si veían o notaban humo, aunque no se han cansado de repetir que no era humo tóxico.La deflagración, perceptible por los vecinos de todas las poblaciones cercanas y que, ha causadoy una columna de humo visible desde kilómetros de distancia.Testigos de la fuerte detonación han difundido imágenes de las enormes llamas en las redes sociales.A consecuencia del accidente, la Dirección General de Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan de emergencias químicas Plaseqcat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha puesto en marcha su protocolo ante accidentes de múltiples víctimas y movilizado a unidades especializadas.El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha reabierto pasadas las 21.00 horas la circulación de las carreteras N-340, C-31B y el enlace de la T-315 con la A-7, cortadas debido a la explosión mientras que Renfe ha reanudado la circulación de los tramos afectados, aunque persisten retrasos.La empresa donde ha ocurrido la explosión e, con capacidad para producir un total de 140.000 toneladas