Juan Carlos Quer limita "a un sector minoritario" sus críticas al movimiento feminista

Juan Carlos Quer, el padre de la joven madrileña asesinada Diana Quer, ha explicado que sus críticas al movimiento feminista se dirigen a "un sector minoritario" de dicho movimiento que está "al servicio de directrices ideológicas partidistas". Asimismo, ha afirmado que "cuesta entender" que esa parte del colectivo feminista "no comprenda" la necesidad de aplicar leyes penales y medidas penitenciarias "efectivas" que "amparen y protejan" a las mujeres "frente a seres inhumanos que jamás se rehabilitan", reclamando de nuevo que no se derogue la prisión permanente revisable.

En un escrito titulado '¿Dónde estaba el movimiento feminista tras el asesinato de Diana Quer?', al que ha tenido acceso Europa Press, Juan Carlos Quer ha querido dar respuesta a las numerosas reacciones provocadas tras la publicación de un tuit el pasado miércoles, 16 de enero.

Ese día, a través de su cuenta personal de Twitter, criticó que el movimiento feminista saliese a las calles en respuesta a las políticas de VOX. "El movimiento feminista se moviliza en España para defender los derechos de la mujer. Me pregunto dónde estaban las feministas cuando apareció el cadáver de mi hija Diana Quer, tras ser violada y asesinada. Buscan venganza, como me dijo a mi Pablo Iglesias ??. Coherencia cero", escribió.

"En relación a mi tuit del pasado miércoles, en referencia a los colectivos feministas y que tantas reacciones ha generado en las redes sociales, quiero dejar claro que mi mensaje en modo alguno iba dirigido a las decenas de miles de jóvenes y mujeres, también hombres, que se manifestaron espontáneamente en nuestro país al margen de sus intereses ideológicos para condenar el brutal asesinato de mi hija Diana, solidarizándose con nuestro dolor. A todas estas personas quiero reiterarles una vez más mi más sincero agradecimiento", comienza el escrito.

En este punto, Juan Carlos Quer precisa que "el mensaje iba y va dirigido a un sector minoritario del movimiento feminista que, al servicio de directrices ideológicas partidistas, se moviliza en autobuses pagados por partidos políticos para hacer proclamas que nada tienen que ver con los derechos de la mujer y la defensa de las víctimas".



Leyes penales efectivas



Quer recalca que está a favor de una ley de violencia de género que, "al margen de ideologías y de intereses políticos, proteja y ampare de un modo efectivo los derechos de la mujer frente a cualquier tipo de violencia machista". Pero sostiene que también apoya "la necesidad de establecer leyes penales efectivas", como la pena de prisión Permanente revisable "para la protección de la mujer y de los menores frente a delincuentes extraordinariamente peligrosos, asesinos en serie y violadores no reinsertados, que tras su puesta en libertad, vuelven a violar y asesinar a nuevas víctimas inocentes".

En este sentido, considera que los últimos asesinatos cometidos en España por hombres reincidentes "evidencian esta necesidad". Concretamente, menciona el caso de la joven Laura Luelmo -la profesora asesinada por Bernardo Montoya en El Campillo (Huelva)- y el crimen de Rebeca Santamalia -la abogada asesinada el pasado viernes por un hombre con el que mantenía una relación personal que ya había sido condenado por matar a su mujer y al que defendió en el proceso-.

En este contexto, Juan Carlos Quer también recuerda que el pasado mes de marzo acudió, junto con un grupo de padres de víctimas asesinadas, al Congreso de los Diputados con más de 2,5 millones de firmas para evitar la derogación de la prisión permanente revisable, promovida a instancias del PSOE, Podemos y PNV. Según Quer, acudieron a la Cámara también "con el apoyo mayoritario de la sociedad, siete de cada 10 españoles, según las últimas encuestas".

"La ausencia en ese acto de este colectivo feminista al servicio de intereses ideológicos partidistas, también su silencio, resultó elocuente", señala Quer, que recalca que "ese mismo silencio, y la ausencia de denuncia por este colectivo feminista se produce también en relación a la indebida puesta en libertad de violadores y asesinos multireincidentes no rehabilitados".

Seguidamente, el padre de Diana Quer ofrece un listado de asesinos que "tras cumplir su condena o en aplicación del tercer grado penitenciario vuelven a cometer nuevas violaciones o asesinatos. "El violador del estilete, el del example, el del portal, o el más reciente del violador de la Verneda, en libertad desde mayo de 2018, son ejemplos que ponen de manifiesto que el cumplimiento íntegro de las condenas para determinados delincuentes no es la solución, pues jamás se reinsertan y deben por ello de permanecer en prisión si representan un peligro para los ciudadanos", argumenta en su escrito, remitido a Europa Press.

Tras volver a defender la aplicación de la prisión permanente revisable, Quer incide en que no tiene afiliación política. "Jamás la tendré, tampoco recibo subvenciones ni ingresos de asociaciones o partidos políticos, vivo de mi actividad empresarial y mi único partido es el de la mayoría de los españoles, el del sentido común", aclara.

"Evitar nuevas víctimas inocentes"



En este punto, se dirige explícitamente al líder de Podemos, Pablo Iglesias, diciéndole que "tampoco" busca venganza. "Mi único objetivo, también mi derecho y mi deber como ciudadano y padre de una hija asesinada por un depredador sexual es que se adopten medidas efectivas para evitar en lo posible nuevas víctimas inocentes. Ese sería el deseo de mi hija Diana, y por ello esta es mi lucha", recalca.

Para el padre de Diana Quer, "la educación y la prevención que proponen Podemos y PSOE como medida de solución a la violencia machista" es compartida por todos los ciudadano. Pero sostiene que "ello no es incompatible con leyes penales y medidas penitenciarias efectivas que amparen y protejan a la mujer" y sus hijos "frente a seres inhumanos que jamás se rehabilitan".

"Cuesta entender que parte del colectivo feminista no comprenda esta cuestión -concluye- Si nuestra sociedad no reacciona me temo que volveremos a escuchar muchas más condolencias de nuestros políticos ante nuevos crímenes de víctimas inocentes que podríamos haber evitado, mientras seguimos educando, educando y educando".