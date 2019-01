Una brigada asturiana intenta hoy culminar un nuevo túnel hasta Julen

Cinco de la tarde en Totalán. Sin rastro de Julen cuando ya han pasado más de 50 horas desde que el pasado domingo se cayese al interior del pozo. Un equipo minero procedente de Asturias acaba de aterrizar en Málaga, transportado por el Ejército del Aire. Son especialistas en rescates mineros. Su presencia parte de que durante la madrugada anterior el dispositivo que coordina a más de un centenar de personas haya cambiado de estrategia.

Aunque el lunes se informó de que había tres propuestas de actuación sobre la mesa, una vía alternativa había tomado fuerza. «Vamos a aprovechar el desnivel del terreno para abrir un túnel perpendicular al pozo, horizontal, y de un tamaño suficiente como para que puedan acceder hasta Julen efectivos especializados en estos rescates», avanzaba pasadas las nueve de la mañana la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez.

Expresó que las tareas para este nuevo orificio habían comenzado a las siete de la mañana. De hecho, a esa misma hora ya se podía escuchar desde la carretera hacia la localidad de Olías la maquinaria pesada en tareas de limpieza del terreno, apenas unos metros más abajo del llano en el que se halla el pozo, de 107 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro, por el que se precipitó Julen.

Gámez explicó que no se barajaba alternativa alguna respecto a la posibilidad de que el niño de dos años no estuviese dentro del propio pozo, al tiempo que confirmaba que la Guardia Civil había efectuado una reconstrucción de los hechos, «propia de todas las desapariciones y sin otro objetivo que el de recopilar datos».

El equipo minero perteneciente a la Brigada Central de Salvamento Minero de Hunosa está integrado por ocho personas, entre ingenieros y brigadistas. Su cometido será completar la fase final del túnel, de unos 50 a 80 metros de longitud y que se construye «con la máxima celeridad», aunque expertos barajaban que serían necesarias al menos 48 horas en el proceso hasta poder dar con el pequeño Julen.

Por otra parte, se construirá otro pozo paralelo al existente. Este túnel se hará con una pequeña tuneladora y el túnel horizontal se efectuará con una máquina con suficiente anchura para que quepan las personas que tendrán que conectar con el otro túnel.

El grupo es especialista en moverse en situaciones delicadas, en túneles y reducidos espacios. Un avión del Ejército del Aire los trasladó de urgencia en un C295 del Ala 35. Dicha aeronave, con base en Getafe, se dirigió hasta Avilés para recoger a los especialistas y continuar trayecto hasta Málaga. La urgencia de la situación obligó a contactar con el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, para que dicha brigada ayudase a culminar la nueva propuesta planteada en Totalán.

Voces críticas con este rescate

La apertura del nuevo pozo, con trazado perpendicular a la perforación para localizar agua por la que se precipitó Julen, sirvió de detonante para que arreciaran las críticas sobre los trabajos de rescate que se promueven desde el pasado domingo. Especialmente porque el lunes se barajaban tres opciones distintas y se consideraba ayer que se había perdido «un tiempo de oro».

El más duro al poner el acento en esta cuestión fue el alcalde de Totalán, el socialista Miguel Ángel Escaño, que rompió su silencio de dos días para pedir responsabilidades incluso al Gobierno central. Aunque la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, negó que exista descoordinación en el seno del dispositivo establecido, el regidor fue rotundo en conexiones en directo que mantuvo con medios nacionales como Antena 3 o Cope: «Me parece increíble que no se haya establecido un protocolo».

Escaño agregó que el Ayuntamiento había localizado una empresa fuera de España con tecnología que no existe en Andalucía y que él mismo asumiría el coste para utilizarla, a través de los fondos municipales. Este enfermero de profesión, después de hacer público que había contactado con Zarzuela y de saber que necesitaba la autorización del Gobierno central para añadir este material al contingente que trabaja en el lugar, agregó: «Estoy a la espera de que Pedro Sánchez me autorice para traer un georradar desde el extranjero».

Dicho georradar es propiedad de la empresa sueca Stockholm Precision Tools y, en caso de que se considere que puede funcionar, sería trasladado desde Madrid hasta el lugar en un helicóptero del Gobierno, como después aclaró el Ejecutivo central, «aprovechando que ese dispositivo iba a ser mostrado precisamente estos días a fuerzas de seguridad españolas». El Gobierno agregó que un general de la Guardia Civil se había sumado en las últimas horas al operativo de coordinación del rescate.

Pero Escaño insistía acerca del silencio mantenido durante dos días según recomendación de la Subdelegación: «No soy profesional competente, soy un observador y hasta ahora no he querido hacer ninguna declaración. Pero considero que hay una esperanza de vida, cada minuto que pasa se está perdiendo. Lo que está claro es que si tengo un dolor abdominal hay que hacer un diagnóstico, que no se ha hecho, y si existe un cirujano para este caso, tenemos que traerlo. Como las autoridades provinciales me están ignorando, por eso he recurrido a Madrid», alegó.

También lamentó que se haya «improvisado con distintas fórmulas. Que si vertical, que si horizontal. Tenemos que actuar de forma protocolizada y he dado hasta ahora un plazo prudencial, como me habían pedido, antes de hablar públicamente sobre este rescate. Sólo pido que se ponga en marcha el recurso que he localizado fuera del país antes de que sea tarde», dijo.



Tecnología a la vanguardia

No todos los georradares permiten su uso en cualquier tipo de terreno. Ese aspecto fue subrayado por técnicos especialistas consultados por este periódico en la provincia de Málaga. Así se recordó que en catástrofes como terremotos, estos dispositivos no acaban de resultar óptimos para la localización de personas vivas o fallecidas. «Por eso se mantiene el uso de animales y de excavadoras en determinados casos», apostillaba un ingeniero.

El Gobierno central, en este sentido, confirmó justo al cierre de esta edición que un experto ya se encontraba sobre el terreno para confirmar si es factible la posibilidad de utilizar un georradar para hallar al pequeño. Esa posibilidad abierta por el Ayuntamiento podría, sin embargo, resultar fundamental para que las labores de construcción de un túnel perpendicular se optimicen.

El regidor expresó a última hora de la tarde que había mantenido una conversación en este sentido con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que había confirmado que todos los medios disponibles en su departamento estaban a disposición del contingente de personas que trabajan en la búsqueda del niño.

Robles matizó que su departamento no puede interferir en el dispositivo que ha establecido el Ministerio de Interior. Escaño agradeció las palabras de la ministra y también que este pasado lunes se interesara por la evolución del rescate la Casa Real, a través de la reina doña Letizia. Terminó la jornada con palabras reflexivas, acerca de la denuncia que horas antes había formulado públicamente: «No he perdido la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Y es que la cooperación, cuando a las dos de esta tarde se cumplan 72 horas sin rastro alguno del pequeño Julen, parece ahora más evidente.