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Encuesta del BBVA

Ocho de cada diez españoles está dispuesto a pagar más por alimentos que respeten el bienestar animal

El 80% asumiría un sobrecoste, aunque solo el 11% evita habitualmente comer carne para impedir el sacrificio de animales

Una granja de vacuno.

Una granja de vacuno. / Iago Lopez / LCO

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Patricia Martín

Madrid

La cercanía entre humanos y animales se va estrechando y ya solo el 7% de los españoles ve a los animales como algo completamente diferente al mundo humano, según el 'Estudio Fundación BBVA de percepciones y actitudes ante los animales 2026', que aporta evidencia de cómo la sociedad valora, cada vez más, al mundo animal y natural. De hecho, según el sondeo, ocho de cada diez encuestados está dispuesto a pagar un precio superior por productos de granja obtenidos respetando el bienestar animal.

En concreto, el 29% aceptaría pagar hasta un 5% más; el 33%, hasta un 10% más, y el 18% asumiría un incremento superior al 10%. Solo el 18% declara que no estaría dispuesto a pagar un precio adicional. La predisposición a asumir precios más altos aumenta entre las personas con estudios universitarios y entre quienes se sitúan ideológicamente a la izquierda.

No obstante, el nivel de compromiso con el bienestar animal es más alto en el caso de prácticas que no impliquen un cambio radical en los hábitos de consumo. Así, el 42% de los españoles declara comprar frecuentemente productos con etiquetas medioambientales; el 44% adquiere productos de origen animal que garantizan el bienestar animal y el 37% compra habitualmente productos libres de crueldad animal, como cosméticos o productos de limpieza no testados en animales. En cambio, es claramente minoritario el segmento que para impedir el sacrificio de animales evita siempre o con frecuencia consumir carne (11%) y pescado (10%).

Otra de las paradojas que refleja la encuesta es que el 90% reconoce a todos los animales el derecho a la vida e incluso el 84% cree que deberían ser respetados como los humanos, pero la mayoría acepta usarlos como alimento o para la investigación. Así, dos de cada tres españoles ven aceptable usar los animales para alimentarse (el 65%) y alrededor de seis de cada diez con fines de investigación médica o científica (61% y 63%), pero se desploma al 9% si es para sacar al mercado nuevos cosméticos.

Rechazo al entretenimiento

También hay un amplio rechazo a su uso como entretenimiento. Por ejemplo, su uso en circos obtiene un 1,6 en una escala de aceptabilidad de 0 a 10; como entretenimiento en fiestas locales (otro 1,6), para la caza deportiva (un 1,9) y las corridas de toros (2,1 puntos), así como para confeccionar abrigos de piel (un 1,1).

Asimismo, existe una fuerte oposición al abandono o el maltrato. Nueve de cada diez califica su abandono como un algo grave o muy grave, al igual que el maltrato o el tráfico ilegal. Además, la modificación genética y las condiciones de vida en las granjas industriales es rechazada por más de un 70%.

El sondeo refleja, por tanto, que la unión entre animales y humanos es cada vez más fuerte, comparando la situación actual con estudios anteriores. Por ejemplo, la percepción de que sienten dolor similar a los humanos ha pasado de 6,9 a 8,5 puntos, en una escala de 0 a 10; la percepción de similitud en los vínculos familiares ha aumentado de 5,4 a 7 puntos y la opinión de que son capaces de experimentar placer ha pasado de 5,7 a 6,5 puntos. En cuanto a la forma de pensar, ha aumentado en medio punto desde 2008, pasando del 4 al 4,5 el número de españoles que piensan que hay similitudes con el pensamiento humano.

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Por último, la encuesta indica que tres de cada cuatro españoles aceptan la evolución humana desde especies animales anteriores. El 75% se identifica con la explicación evolucionista y solo el 18% cree que los seres humanos fueron creados en su forma actual por Dios o un ser superior. Además, la idea de que animales y humanos comparten origen biológico obtiene un 7,9 sobre 10.

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Fuente: El Periódico

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