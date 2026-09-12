Miles de docentes valencianos vuelven a la calle para exigir una Educación Pública digna

La comunidad educativa valenciana vuelve a la carga contra la Conselleria de Educación. La vuelta al inicio del curso ha provocado que los profesores, alumnos y resto de personal convocado con la educación valenciana vuelvan a saltar a las calles para alzar la voz contra las malas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de los centros, que no cuentan con un sistema de climatización adecuado y, en muchas ocasiones, presentan una notable falta de personal.

Miles de personas estaban listas para salir a las 18 horas desde la plaza de Sant Agustí y las zonas cercanas en la manifestación unitaria convocada por los sindicatos principales, especialmente por el Sindicat dels Treballadors y Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical (STEPV). El objetivo es claro: exigir a la Generalitat Valenciana que se le dé la prioridad necesaria a una negociación real y a acuerdos concretos que den respuesta a los problemas estructurales que arrastra el sistema educativo. Una exigencia que se remonta al curso pasado, cuando los sindicatos y el personal de educación proclamaron una huelga que duró desde el pasado 11 de mayo hasta final de curso.

Manifestación docente tras la vuelta al curso / Francisco Calabuig

Pese a la capacidad de convocatoria de la protesta, que ha reunido a miles de personas en el centro de Valencia, son varios los docentes que consideran que se ha elegido “un mal día” para hacer la concentración. “Ha estado mal gestionado, el retraso en las oposiciones ha hecho que muchas personas no puedan venir”, opinan Ana y Mireia, dos profesoras presentes en la protesta. A ellas se suma David, que también afirma que haber convocado la protesta el mismo día que una de las pruebas definitorias de su futuro no es una buena decisión. “Muchas personas habrán tenido que elegir, después de tanto tiempo estudiando es normal que prefieran ir a la oposición”, declara.

El malestar con la conselleria sigue en aumento, especialmente en lo referente a la climatización y la denominada “policía educativa”. Alicia, directora de estudios de uno de los centros de la Comunitat Valenciana, denuncia que se trata de una medida que limita la libertad de los profesores. “Es ir en contra de los valores de la sociedad y de los valores democráticos que representa la educación. Cualquier persona puede denunciarlo y abrirnos un expediente casi sin tener pruebas”, acusa.

La problemática de la climatización sigue siendo otro de los grandes problemas en la mayoría de centros. Los recursos no llegan a los colegios e institutos y los profesores siguen viendo como los patios están formados por puro asfalto, material que provoca el sofoco de muchos niños. “Mi colegio es de la época de franco, no tiene apenas ventilación y el calor es bochornoso. Hay cárceles con mejor ventilación”, asegura Esther, otra profesora que ve cómo la solución para evitar golpes de calor en sus alumnos pasa por el arcaico “ve a mojarte un poco la cabeza”.

Las familias, contra la conselleria

Entre las miles de personas se encuentran también cientos de padres que tienen a sus hijos siendo educados en unas condiciones que apenas dan para que el resultado sea provechoso. Orestes es uno de los padres de familia que vive la manifestación por sus hijos, que se encuentran en un centro en muy malas condiciones. “Tengo a mi hijo estudiando en barrancones, sin aire acondicionado y en un lugar que casi se cae a pedazos”, critica. Según su percepción, la situación no ha cambiado nada desde que terminó el curso pasado y que poco va a cambiar mientras continúe esta gestión. “Tengo claro que los profesores no van a parar hasta que cambien las cosas, pero hasta que cambien puede pasar mucho tiempo”, asegura.

Carmen Ortí, la "gran culpable"

Durante el transcurso de la protesta, que ha comenzado en la calle Xàtiva y termina en la Plaza del Ayuntamiento, pasando antes por la calle Colón, la Porta de la Mar y la calle de la Paz entre otras, no han faltado los gritos que pedían la dimisión de la consellera. Cánticos como “Consellera dimissió” o “Vera, Ortí, ja estem açí” fueron frecuentes a lo largo del recorrido.

Los asistentes lo tienen claro, Carmen Ortí es la "máxima responsable", pero no la única. “La consellera tiene la mayor culpa, pero no es la única. Ha pasado en educación igual que en sanidad, el problema es del sistema político en general. Esto no es democracia, es partitocracia”, opina Esther, también profesora de un centro público.

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Huelga en suspensión

Cabecera de la protesta educativa / Francisco Calabuig

Tras las negociaciones que se llevaron a cabo durante los meses de verano, en las que apenas se avanzó ningún tema según las declaraciones de los sindicatos mayoritarios el pasado miércoles 9, las protestas vuelven a nacer entre el profesorado y los miembros de la comunidad educativa. Las asambleas docentes y las tres fuerzas sindicales convocantes y mayoritarias en la enseñanza pública —Stepv, UGT y CCOO— coinciden en señalar que la Administración sigue sin aportar respuestas claras a las necesidades de las comunidades escolares. Asimismo, la amenaza de volver a la huelga sigue sobre la mesa, ya que esta sigue convocada y tan solo se encuentra en un momento de suspensión para tratar de negociar, pese a que el parón podrá volver a comenzar en cualquier momento, sin el preaviso de diez días y de forma inmediata. Según afirmaron los sindicatos, se trata de una decisión que deben tomar los profesores, y que en el momento que ellos deseen volverá a empezar.