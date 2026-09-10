La comunidad saharaui celebra la ley de nacionalidad pero reclama una reparación mayor

La comunidad saharaui en Canarias ve como un acto de reparación histórica la ley de nacionalidad saharaui que el Congreso aprobó este jueves, pero exige un mayor reconocimiento. La norma permite otorgar la nacionalidad española por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977, cuando el territorio todavía se encontraba bajo Administración española. La medida establece así una vía específica para el acceso a la nacionalidad de quienes nacieron en el antiguo territorio español antes de la retirada de España. Y aunque desde Canarias, una región históricamente vinculada al pueblo saharaui, valoran la medida, también reconocen que "aunque se ve bien todo lo que beneficia a los saharauis, hay una injusticia en lo que se está haciendo con el pueblo saharaui en general". Así lo explica el presidente de la Asociación Canaria De Amistad Con El Pueblo Saharaui, Alberto Negrín.

La clave de la norma es que los saharauis podrán acceder a la nacionalidad española sin tener que cumplir el requisito ordinario de residencia en España. Para ello, tendrán que acreditar, entre otras cosas, que ellos o sus ascendientes nacieron en el Sáhara Occidental cuando el territorio se encontraba bajo Administración española. Se calcula que la medida podría afectar a unas 70.000 personas nacidas durante ese periodo que siguen vivas, además de a sus descendientes. Sin embargo, no hay datos sobre cuántas personas podrían acogerse a la medida en cada región. "Una vez aprobada la ley y cuando se establezca el procedimiento, serán los saharauis, de manera voluntaria, quienes decidan si acogerse o no. La cantidad de beneficiarios en este momento no se puede prever", explica el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi.

El objetivo de la ley

La aprobación de la ley no ha estado exenta de críticas y trabas políticas. Sumar lleva toda la legislatura defendiendo esta iniciativa, pero ha encontrado reticencias dentro del Gobierno, especialmente por la delicada relación de España con Marruecos y por la posición que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene sobre el Sáhara Occidental desde que, en 2022, el presidente respaldó el plan de autonomía marroquí como "la base más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto. La aprobación llega, además, en un momento especialmente delicado para las relaciones con Rabat, tras la reciente crisis de Ceuta. La magnitud de la crisis y las dudas sobre la actuación de las autoridades marroquíes han vuelto a tensionar una relación que España considera estratégica, aunque el Gobierno mantiene su apuesta por la cooperación con el país vecino.

"Lo que tenemos que dejar claro, como representantes del pueblo saharaui, es que este es un paso muy importante en esa vinculación histórica que tiene España con el pueblo saharaui, pero no puede eclipsar lo que es el objetivo supremo y la responsabilidad que también recae sobre el Estado español, que es el ejercicio efectivo de su derecho a la autodeterminación", subraya Abdulah Arabi. El objetivo final de cualquier iniciativa del Estado, asegura, debe ser garantizar el derecho de autodeterminación porque España tiene "unas obligaciones y unos compromisos". La ley de nacionalidad supone «un paso importante» en esa dirección.

La regularización

La decisión del Partido Socialista de apoyar ayer la ley contrasta con otros puntos de su política. Un ejemplo fue la regularización de personas migrantes, cuya exclusión de los solicitantes de apatridia - mayoritariamente saharauis - abrió la puerta a que la decisión fuera interpretada como una alineación del Gobierno español con Marruecos. "Que se apruebe la ley en este momento de polarización política en España es importante. El Sáhara Occidental no puede ser moneda de cambio en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos", matiza Arabi. Lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio, añade, es "el mejor exponente" de la advertencia sobre cómo deberían articularse las relaciones entre ambos países.

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La ley salió adelante ayer con el apoyo de los partidos del Gobierno y sus habituales aliados, la abstención del PP y UPN y el único voto en contra de Vox. El texto continuará ahora su tramitación en el Senado. Para acreditar la condición de saharaui nacido en el antiguo territorio español, los solicitantes podrán aportar, entre otros documentos, un DNI español aunque esté caducado, el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, certificados de nacimiento o documentación expedida por la Administración española. El Partido Popular, aunque recalcó que está de acuerdo con que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad, defendió utilizar la vía de la residencia y no la carta de naturaleza.