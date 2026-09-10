Uno de cada tres incendios de 2025, el año con más superficie quemada de este siglo, fue intencionado

Un total de 439 personas fueron detenidas o investigadas por incendios ocurridos durante 2025, un año en el que los incendios intencionados aumentaron hasta el 32,4%, la cifra más alta del último lustro. Es decir, que uno de cada tres fue intencionado. Así lo refleja en su Memoria anual de 2025 la Fiscalía General del Estado, que destaca que fue uno de los años más virulentos en cuanto a incendios forestales. De hecho, fue el más desvastador de este siglo: resultaron afectadas 354.790 hectáreas de superficie forestal, a pesar de que el número de siniestros fue de 8.189, inferior a la media de los últimos 10 años.

La Fiscalía destaca que respecto a 2024, las cifras de masa forestal quemada “aumentaron considerablemente”, ya que la superficie forestal afectada entonces fue de 105.614 hectáreas, y se contabilizaron 6.038 siniestros.

En cuanto a los grandes incendios forestales (GIF), considerando como tales aquellos que superan las 500 ha, durante el pasado 2025 se contabilizaron 63, lo que supone más del doble de la media de los últimos 10 años (24 GIF), y una cifra bastante superior al año anterior en el que se registraron 16 GIF en el mismo periodo.

Dos de cada tres fueron conatos

Las cifras registradas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se deben contextualizar en relación al número de actuaciones policiales realizadas, ya que, un año más, y como viene siendo habitual, aproximadamente 2 de cada 3 siniestros resultaron ser conatos, esto es, incendios con una superficie afectada inferior a 1 hectárea, o carecieron de interés policial (no presentaron carácter de delito, no tuvieron incidencia sobre la seguridad ciudadana, no existieron terceras personas afectadas, etc.).

En el año 2025 desde la Fiscalía de Medio Ambiente se incoaron 3.089 diligencias de investigación: 462 corresponden a medio ambiente (una más que el año anterior), 1.340 a urbanismo y ordenación del territorio (190 más que en 2024),103 a patrimonio histórico (12 más), 378 a delitos contra la flora y fauna (14 menos), 440 a incendios forestales (220 menos) y 366 a malos tratos contra animales domésticos (59 más). Del total de las diligencias, 1.493 fueron objeto de denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y 1.271 fueron archivadas, dato que incluye aquellas que incoadas en 2024 finalizaron en 2025 y no incluye incoadas en 2025 en tramitación al terminar ese año.

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De acuerdo a la Memoria, en 2025 se dictaron asimismo 1.087 sentencias condenatorias: 45 por delitos contra el medio ambiente, 359 por urbanismo y contra la ordenación del territorio, 34 en patrimonio histórico, 280 en materia de flora y fauna, 86 por incendio forestal y 283 por malos tratos a animales domésticos.