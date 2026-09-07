Crisis Migratoria
Detenidos los siete ocupantes de una patera interceptada en Murcia
La Guardia Civil localizó a los seis hombres y una mujer en la playa de Calabardina tras detectar una embarcación sospechosa frente al litoral aguileño
Alba Marqués
La Guardia Civil ha detenido este lunes a siete personas en una playa de Águilas (Murcia), después de detectar una embarcación sospechosa frente a las costas del municipio, según ha informado la Delegación del Gobierno.
La embarcación fue localizada durante la tarde, lo que llevó a la Guardia Civil a activar un dispositivo para localizar a sus ocupantes una vez alcanzaron la costa.
El operativo permitió finalmente detener en Calabardina a las siete personas que viajaban a bordo, seis hombres y una mujer. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, no hay menores entre los detenidos.
Los arrestados serán puestos a disposición de la Policía Nacional, que iniciará los correspondientes expedientes de devolución.
Fuente: La Opinión de Murcia