Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 295.720 hectáreas en lo que va de año, el 45% de todas las de la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Estabilizado el incendio en el paraje Camino El Parralejo en Puerto Moral (Huelva) Los servicios de extinción de incendios que dependen de la Junta de Andalucía han conseguido estabilizar el incendio declarado este sábado en el paraje Camino El Parralejo, en el término de Puerto Moral (Huelva), donde los efectivos continúan trabajando para dar por controlado las llamas del incendio. Según recoge el Infoca en su perfil de X, consultado por Europa Press, el fuego se ha conseguido estabilizar sobre las 21,25 horas despues de haberse declarado alrededor de las 17,42 horas de este mismo sábado. Hasta el momento, en la zona se encontraban trabajando un grupo de efectivos compuesto por dos helicópteros --uno pesado y otro semipesado--, dos aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros, seis vehículos autobombas, un buldócer, asi como siete grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales

El incendio de Pendilla de Arbas (León) pasa a Asturias, donde se encuentra la parte más activa La Consejería de Medio Ambiente ha informado de que el incendio forestal causado de forma intencional en Pendilla de Arbas (León) ha pasado a Asturias, donde se encuentra actualmente la parte más activa del fuego. Este incendio se activó a las 23.40 horas del viernes en la localidad perteneciente al municipio de Villamanín y se ha declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 15.10 horas de este sábado al tener la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo. Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de este fuego cuyo causa probable es intencionada, tal y como recoge la plataforma de la Junta de información de incendios, Inforcyl.

Declarado un incendio en el paraje Camino El Parralejo en Puerto Moral (Huelva) Los servicios de extinción de incendios que dependen de la Junta de Andalucía se han desplegado este sábado en el paraje Camino El Parralejo, en el término de Puerto Moral, en Huelva, para sofocar las llamas del incendio que se ha declarado. Según recoge el Infoca en su perfil de X, consultado por Europa Press, en la zona está trabajando un grupo de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, una autobomba, un helicóptero y dos aviones de carga en tierra. La Agencia de Emergencias de Andalucía ha avisado de que las temperaturas extremadamente elevadas que se están registrando en la comunidad, incluso durante las noches, han elevado el número de puntos en alerta roja por incendios.

El incendio de La Mierla queda extinguido El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido oficialmente el incendio de La Mierla, tras 51 días desde que se originó, el pasado 16 de julio. Tal y como ha informado el Gobierno regional en su cuenta de X ha quedado extinguido este viernes 4 de septiembre a las 18.30 horas.

Un incendio en Tordera obliga a confinar dos urbanizaciones Un incendio forestal en Tordera (Barcelona) ha obligado a evacuar algunas casas y a confinar las urbanizaciones Can Camps y Roca-Rossa en esta población de la comarca del Maresme. Según han informado los Bomberos, a las 10:24 horas han recibido a través del teléfono de emergencias 112 el aviso de este incendio, que en un principio ha afectado a un autobús y posteriormente ha saltado a la zona forestal, cerca del Camí Ral del Monestir, en Tordera.

Controlado el incendio de Los Palancares en Cuenca El incendio declarado en una planta de gestión de residuos del polígono de Los Palancares de Cuenca, que ha afectado al Centro de Reciclaje Mobec de mobiliario ecológico, ya ha sido controlado, tal y como ha confirmado el alcalde, Darío Dolz. En un vídeo difundido en su cuenta de X, Dolz ha señalado que el fuego se ha controlado a las 5.00 horas, aunque siguen existiendo puntos calientes en todo el perímetro del incendio, y los trabajos de este sábado se centrarán en controlar los focos secundarios.

Extinguido el incendio de Guadalajara tras 51 días y 34.000 hectáreas afectadas El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara), que ha afectado a más de 34.000 hectáreas en la Sierra Norte de la provincia, ha quedado extinguido este viernes después de 51 días desde su detección y más de 1.100 efectivos implicados. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el fuego ha quedado definitivamente extinguido a las 18:30 horas de este viernes. El incendio de La Mierla fue detectado poco antes de las 14:00 horas del 16 de julio y no se pudo dar por controlado hasta 18 días después, el 3 de agosto.

Una veintena de medios trabaja en la extinción de un incendio en el norte de Palencia Más de veinte de medios trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Aguilar de Campoo (Palencia), cerca de la autovía A-67 (Palencia-Cantabria) y el límite con Cantabria, con un índice de gravedad potencial 1. El incendio permanece activo desde las tres de la tarde de este viernes en el término municipal de Quintanas de Hormiguera, según la información facilitada en el portal INFORCYL de la Junta de Castilla y León. El fuego ha obligado a movilizar una docena de medios, con 6 cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, un buldócer, tres cuadrillas helitransportadas y tres hidroaviones. Las causas del fuego se desconocen mientras se trabaja en la extinción de las llamas que han afectado a superficie arbolada, pasto, matorral y agrícola.

Declarado un incendio de gravedad 1 en Arza (Burgos) La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 un incendio en la localidad de Arza (Burgos) ante la previsión de que se tarden más de doce horas en su estabilización, según han informado a Europa Press fuentes de Medio Ambiente. El incendio, cuyas causas se investigan, se ha declarado en esta localidad del Valle de Mena a las 14.20 y se ha establecido su nivel IGR 1 a las 16.02 horas. Para sofocar las llamas trabajan más de una veintena de medios, entre los que se encuentran un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos bulldózer, tres autobombas y otras tantas brigadas, además de cinco medios aéreos.