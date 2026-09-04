Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 295.720 hectáreas en lo que va de año, el 45% de todas las de la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Continúan las labores de estabilización del incendio de Sosas de Laciana (León) Un amplio dispositivo de efectivos del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL) continúa trabajando durante la madrugada de este viernes para tratar de estabilizar el incendio declarado este jueves en Sosas de Laciana (León), ha informado la Junta. El retén está formado por un técnico, nueve agentes medioamentales y celadores, siete cuadrillas terrestres, dos autobombas, tres bulldozer y cinco Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Durante la tarde también han trabajado nueve medios aéreos, que se han retirado al caer la noche.

Confinado un centenar de vecinos en Sosas de Laciana (León) por un incendio forestal Un centenar de vecinos de Sosas de Laciana, en el noroeste de la provincia de León, permanecen a esta hora confinados debido a un incendio forestal declarado este jueves en las inmediaciones y que ha obligado a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGP). El fuego, por causas aún sin determinar y en fase de investigación, se ha iniciado pasadas las 17 horas y hacia las 18.20 horas se elevó al nivel máximo de gravedad por amenazar a la población o bienes no forestales. En las labores de extinción participan una veintena de medios, entre ellos un técnico, seis agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldózer y tres brigadas helitransportadas.

En el incendio de La Mierla (Guadalajara) hubo zonas con más de 1.000 grados La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha asegurado que 50 días después de iniciarse el incendio de La Mierla (Guadalajara) "sigue sin estar declarada la extinción" porque "somos prudentes", ya que ha habido zonas "con más de 1.000 grados de temperatura, eso es un volcán", y "todavía hay tocones que están ardiendo". Gómez lo ha afirmado así en las Cortes de Castilla-La Mancha, en un debate sobre incendios forestales en el que se ha aprobado, con el voto a favor del PSOE y en contra de PP y Vox, una propuesta de resolución de los socialistas agradeciendo "el esfuerzo" al personal que hizo frente a este incendio y pidiendo al Ejecutivo autonómico que el plan de recuperación previsto en la zona sea "amplio y profundo".

España registra 295.720 ha quemadas a 2 de septiembre, el 45% de todas las de la UE, según Copernicus España ha registrado 295.720 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 45,6% de todas las que han ardido en la Unión Europea (UE), que se cifran en 647.375. Eso sí, el territorio quemado en España apenas ha aumentado en 300 hectáreas en los últimos días (el pasado 26 de agosto las hectáreas que habían ardido se cifraban en 295.405). Aún así, España no es el país europeo que más fuegos ha registrado este año: ese ha sido Italia, que lleva 543. En comparación, España lleva 433. Detrás de ellos está Francia, con 357.

Víctor Meseguer 40 días después, extinguido el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón El incendio declarado el pasado jueves en la localidad de Onda, una reproducción del que se originó en la Vall d'Uixó (Castellón) el pasado mes de julio, ha quedado extinguido este miércoles por la noche, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. "Después de 40 días, acabamos de dar por extinguido el incendio forestal de la Vall d'Uixó", ha expresado esta misma fuente a través de su perfil de X, donde ha añadido que este incendio es el que "mayor superficie ha afectado desde el 2022". "No podemos bajar la guardia ante el riesgo de incendio", ha concluido. Lee aquí la noticia completa.

Tres personas, una de ellas una niña de 3 años, trasladados al hospital tras incendiarse su vivienda en Logroño Tres personas, dos adultos y una niña de 3 años, han tenido que ser trasladados esta pasada noche al Hospital San Pedro de Logroño después de resultar afectados en un incendio ocurrido en su vivienda en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112. De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,48 horas de este miércoles, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias de un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Luis Barrón, en la localidad de Logroño.

Declarado el nivel 1 por un incendio forestal en Esparragosa de la Serena (Badajoz) El Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de peligro por un incendio forestal declarado este miércoles, 2 de septiembre, en Esparragosa de la Serena (Badajoz). Así, dicho nivel ha sido activado por posible afección por humo a carreteras y edificiones aisladas. En las tareas de extinción trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, además de un agente del Medio Natural, hasta un total e 15 intervinientes, informa el Plan Infoex.

Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en Granada Efectivos del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este miércoles medios aéreos y terrestres para combatir el fuego declarado en un paraje de Vélez de Benadaulla (Granada). Según han informado fuentes del Infoca, en el dispositivo se han activado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un agente de medioambiente y una autobomba. El fuego se ha originado en el paraje conocido como Carretera de la Gorgoracha y la columna de humo es visible desde distintos puntos de la Costa Tropical granadina.

Cantabria da por controlado el incendio en Valderredible y apunta a una "negligencia" El Gobierno de Cantabria ha dado por controlado a primera hora de la tarde de este miércoles el incendio de Arantiones, en el municipio de Valderredible, contra el que luchan desde ayer efectivos de esta comunidad autónoma y de Castilla y León y que en principio se cree que fue fruto de una "negligencia". En un audio remitido a los medios de comunicación, el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha agradecido al Gobierno castellanoleonés su colaboración. Actualmente, ha explicado Serdio, agentes del medio natural de la Consejería de Desarrollo Rural del Ejecutivo cántabro están trabajando en la investigación de las causas de este incendio, que -ha añadido- "todo parece indicar en principio que fue debido a una negligencia".