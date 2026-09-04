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Adiós a llevar el coche en las fiestas de Puebla de Sanabria y Carbajales tras la votación del 0,0 en el Congreso: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multas de 500 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir

Guardia Civil de Tráfico.

Guardia Civil de Tráfico. / LNE

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Manuel Riu

La gran operación salida de vacaciones arrojará, un año más, nuevos máximos, tanto de viajeros como de oferta de medios de transporte, de tarifas y con los combustibles en sus cifras más altas de los últimos tres meses.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Hay que tener mucha precaución al volante y no conducir si se ha consumido alcohol. Tal y como informa la Dirección General de Tráfico (DGT), los accidentes en carreteras secundarias o vías convencionales concentran aproximadamente entre el 70% y el 75% del total de las víctimas mortales en accidentes de tráfico en vías interurbanas, siendo las salidas de vía el siniestro más habitual.

Por ello, desde la DGT luchan por intentar llegar a la tasa del alcohol 0,0 al volante. Una medida que ha sufrido su primer revés en el Congreso. El director general de Tráfico, Pere Navarro, se ha mostrado convencido de que la bajada de la tasa máxima de alcohol al volante será una realidad en España tras el rechazo de la Cámara baja a esta medida. "Está maduro. Caerá como fruta madura", ha afirmado, para después añadir que "es un tema solo de cuestión de tiempo".

El máximo responsable de la DGT se ha expresado así durante su participación en la presentación de una campaña de concienciación de la Fundación Abertis sobre el peligro de la somnolencia al volante.

Según Pere Navarro, la votación en el Congreso "no la ha perdido el Gobierno, la han perdido los ciudadanos" y ha defendido que la DGT "hizo lo que tenía que hacer" en base a las recomendaciones de los organismos internacionales como la OMS y expertos, y tenía cartas "de apoyo" de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona o la FEMP. "Todo el mundo estaba de acuerdo", ha subrayado incluyendo a las asociaciones de víctimas.

"El Congreso votó lo que votó y que cada uno asuma sus responsabilidades. Me sería muy fácil cargar contra los que han votado en contra. No lo voy a hacer", ha manifestado el director, que ha agregado que bajar la tasa de alcohol "no da votos, pero hay que hacerlo".

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El alcohol está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales, según los datos de la Dirección General de Tráfico. La ingesta de alcohol supone un riesgo grave cuando vas al volante, ya que es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe gradualmente las funciones cerebrales. Superar los 0,25 mg/l hasta los 0,50 mg/l conlleva una sanción administrativa de 500 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Por encima de esa cifra, la multa aumenta hasta los 1.000 euros y 6 puntos.

Fuente: La Nueva España

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