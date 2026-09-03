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Multa de hasta 600 euros y sanción en el permiso de conducir por incumplir la baja de velocidad obligatoria este verano que ya publica el BOE: la Guardia civil extrema la vigilancia

Una medida que nace con el objetivo de reducir los fallecidos, el ruido y la contaminación, mejorando de este modo la calidad de vida de los ciudadanos

Guardia Civil.

Guardia Civil. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO / Europa Press

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Manuel Riu

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha un nuevo dispositivo especial de la operación verano 2026. En los próximos días confluirán en las carreteras quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Para ello, Tráfico desplegará todos los medios de control y vigilancia, entre los que destacan los radares fijos y móviles, helicópteros equipados con el sistema Pegasus, drones y cámaras instaladas en pórticos de carreteras para vigilar distracciones y uso de cinturón de seguridad.

La medición de la velocidad es fundamental para evitar peligros en carretera. Pero también lo es en ciudad. Y es que la velocidad en el coche cada vez está más castigada. La DGT ha celebrado recientemente el quinto aniversario de la implantación de los 30 km/h en las calles de un único carril de circulación por sentido de las ciudades, una medida que nació, no solo con el objetivo fundamental de reducir los fallecidos por siniestros de tráfico en las ciudades, sino también el ruido y la contaminación, mejorando de este modo la calidad de vida de los ciudadanos.

El límite de 30 km/h es el gran paso para el calmado del tráfico, la velocidad a partir de la cual, según la OMS, pueden convivir todos los medios de desplazamiento en las ciudades, reduciéndose tanto el riesgo sufrir un siniestro de tráfico como la gravedad de este. A 50 km/h la probabilidad de fallecer en un siniestro de tráfico es del 80%, mientras que a 30 km/h, se reduce al 10%. El establecimiento de los 30km/h no es una medida puntual, sino que se enmarca en un proyecto de movilidad urbana que descansa en el modelo que dice que el 20% de la longitud de las calles de las ciudades soporta el 80% del tráfico urbano.

Estas vías son las de entrada y salida de la ciudad y las que enlazan los nudos de distribución entre los barrios, que deben estar blindadas a 50 km/h para garantizar la necesaria fluidez circulatoria. Fuera de esta red, queda el 80% de la longitud de las calles que solo soportan el 20% del tráfico. Estas vías son las que se utilizan para salir o llegar a destino y donde entra el calmado del tráfico a 30 km/h.

Además, la presencia cada vez mayor de nuevos actores de la movilidad en las ciudades, hacen que todos ellos tengan que compartir un espacio finito, cuya seguridad solo se puede conseguir reduciendo la velocidad de circulación.

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"No respetar los nuevos límites de velocidad en ciudad será considerado como infracción grave o muy grave y supondrá una multa de entre 100 y 600 euros y la pérdida de hasta seis puntos en el carnet de conducir en función de la velocidad de circulación", explican desde Multalia.

Fuente: La Nueva España

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