Crisis Migratoria
Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta
Los agentes intentaban disolver una pelea cuando fueron agredidos
EFE
Dos migrantes marroquíes, de 26 y 29 años, han sido detenidos por la Guardia Civil por agredir a los agentes que intentaban disolver una reyerta con armas blancas en la playa del Trampolín de Ceuta.
El arresto ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7:00 horas, cuando los guardias civiles, que estaban de servicio, observaron una pelea con navajas y cuchillos entre los migrantes, han informado a EFE fuentes de investigación.
Al intentar disolver la trifulca, dos marroquíes se abalanzaron contra los agentes de forma violenta, gritándoles en árabe.
Los dos detenidos están acusados de un delito de atentado contra agente de la autoridad.
- González Tejada releva a Pulido al frente de la Guardia Civil de Zamora
- El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
- El Ayuntamiento de Zamora no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta
- Tres heridos en un accidente de tráfico en Toro
- Así será Monte la Reina: el Ejército muestra el futuro cuartel de Toro por dentro
- El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
- Denuncia ciudadana en esta calle de Zamora por el soporte metálico que ha causado daños físicos y materiales a los vecinos
- Una pareja de Zamora deja atado el futuro de su mascota en el testamento: 7.000 euros anuales para sus cuidados