Las muertes por cáncer de laringe caen más de un 60% entre los hombres, pero suben entre las mujeres fumadoras mayores de 55 años

La mortalidad por cáncer de laringe ha experimentado un importante descenso en España durante las últimas décadas, especialmente entre los hombres. Un estudio publicado en 'Acta Otorrinolaringológica Española', que analiza las tendencias nacionales de mortalidad entre 1999 y 2023, muestra que la tasa de mortalidad por edad en los hombres pasó de 12,10 a 4,76 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso superior al 60%. En contraste, entre las mujeres la mortalidad se ha mantenido globalmente estable, aunque con un comportamiento diferente según la edad: mientras disminuye entre las más jóvenes, aumenta de forma significativa a partir de los 55 años.

El trabajo, realizado a partir de los datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) y difundido por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), recoge un total de 36.598 fallecimientos por cáncer de laringe en España durante los 25 años analizados, de los que 34.532 correspondieron a hombres (94%) y 2.066 a mujeres (6%).

Los resultados ponen de manifiesto la estrecha relación entre la evolución de este tumor y los cambios producidos durante las últimas décadas en la exposición de la población a factores de riesgo, especialmente el consumo de tabaco.

Consumo de tabaco

"Los datos muestran de forma muy clara que los cambios en los hábitos de consumo de tabaco de las distintas generaciones tienen un reflejo décadas después en la mortalidad por cáncer de laringe", señala el presidente de la SEORL-CCC, el doctor Serafín Sánchez. "La evolución favorable observada en los hombres es una buena noticia, pero el incremento que estamos viendo en mujeres de mayor edad nos recuerda que los efectos del tabaquismo pueden aparecer muchos años después de la exposición", añade.

El descenso de la mortalidad masculina ha sido sostenido durante todo el periodo estudiado

El descenso de la mortalidad masculina ha sido sostenido durante todo el periodo estudiado. La tasa estandarizada pasó de 12,10 fallecimientos por 100.000 habitantes en 1999 a 4,76 en 2023, con una reducción media anual del 4%. El descenso fue todavía más acusado entre los hombres menores de 50 años, donde la tasa pasó de 1,31 a 0,11 fallecimientos por 100.000 habitantes, con una reducción anual del 11%.

Efecto generacional

El análisis estadístico realizado por los investigadores permite observar que este descenso no responde únicamente a la evolución de un determinado periodo, sino también a un marcado efecto generacional. Entre los hombres, el riesgo de mortalidad fue disminuyendo progresivamente en las cohortes nacidas más recientemente. De hecho, el riesgo relativo estimado pasó de 3,27 en la cohorte de nacimiento de 1919 a 0,05 en la de 1984.

Según los autores, este patrón es compatible principalmente con la reducción de la exposición al tabaco de las generaciones más jóvenes. Las mejoras progresivas en el diagnóstico y el tratamiento, también pueden haber contribuido a la evolución observada, aunque los propios investigadores consideran que el principal motor del descenso de la mortalidad masculina parece ser una menor incidencia del tumor asociada a la reducción de los principales factores de riesgo.

En las mujeres

La situación es distinta en las mujeres. Aunque la mortalidad global se mantiene baja y estable, el análisis por grupos de edad revela una evolución desigual. Entre las menores de 50 años, la mortalidad disminuyó de forma significativa entre 1999 y 2023, con un descenso medio anual del 7,2%. Sin embargo, entre las mujeres de 50 años o más aumentó un 1,5% anual.

El análisis edad-periodo-cohorte realizado en el estudio permite precisar todavía más esta tendencia, señala la sociedad. A partir de los 55 años se observa un cambio de comportamiento, con incrementos anuales de la mortalidad que alcanzan el 4,13% entre las mujeres de 60 a 64 años y el 4,51% entre las de 65 a 69 años.

Los investigadores relacionan este patrón con los cambios históricos en el consumo de tabaco y alcohol entre las mujeres españolas. El inicio y la expansión del tabaquismo femenino, se apunta, se produjeron más tarde que entre los hombres, por lo que las consecuencias de aquella exposición pueden manifestarse ahora, décadas después, entre las cohortes que alcanzan edades más avanzadas.

Los autores piden interpretar estos resultados con cautela debido al reducido número absoluto de fallecimientos entre mujeres: durante los 25 años analizados se registraron poco más de 2.000 muertes frente a más de 34.500 en hombres.

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El cáncer de laringe está estrechamente relacionado con factores de riesgo evitables. El tabaco constituye el principal factor etiológico, mientras que el consumo de alcohol puede actuar de forma sinérgica, incrementando especialmente el riesgo cuando ambas exposiciones se combinan, finalizan los especialistas.