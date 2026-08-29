Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento "Como Enanos" para realizar tocamientos a chicosFonfría y Alcañices renuevan la Actas de Fronteras de 1864 con Miranda: ¿qué supone ese documento?Zamora CF - Athletic de Bilbao B | El Ruta de la Plata vuelve a rugirMás de 200 actividades en la mayor feria del queso de Europa: Fromago 2026 ya tiene programa en Zamora
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los medios logran contener el perímetro del incendio forestal de El Saler (Valencia)

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zamora Decide responde a Vox por la suciedad de Benavente: “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”
  2. Consternación en Tábara por la muerte de un empresario de 55 años mientras practicaba submarinismo en Tarifa
  3. La hija más longeva de Otero de Sariegos vuelve a su pueblo deshabitado para celebrar los 102 años
  4. Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
  5. El Toro del Cajón vuelve a triunfar
  6. La inundación de la rotonda de la estación de trenes de Zamora se repite en cada episodio de lluvias torrenciales, ya hay una solución proyectada
  7. Accidente grave en la N-122: un hombre de 30 años vuelca su coche y queda atrapado
  8. Investigan a un padre por dejar conducir una minimoto a su hijo de siete años

Sintetizados hace vibrar a Puebla de Sanabria

VÍDEO | Veintiuno lleva su música a Toro

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

La Policía Nacional lanza una alerta general que llega a Zamora estos días: mira al suelo antes de entrar y "no toques nada"

La Policía Nacional lanza una alerta general que llega a Zamora estos días: mira al suelo antes de entrar y "no toques nada"

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

El presentador de Pasapalabra, a punto de perder los nervios con lo que ocurrió con dos de sus concursantes: "¡Por favor!"

El presentador de Pasapalabra, a punto de perder los nervios con lo que ocurrió con dos de sus concursantes: "¡Por favor!"

La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29% en 2049

La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29% en 2049

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con luz más barato del mercado: por 20 euros y rotor de giro lento y silencioso

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con luz más barato del mercado: por 20 euros y rotor de giro lento y silencioso
Tracking Pixel Contents