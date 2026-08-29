La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29 % en 2049

La diabetes tipo 1 afectará a 12,1 millones de personas en el mundo en 2049, lo que supone un aumento del 29% respecto al año pasado, según las estimaciones presentadas en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD). Aunque la mayoría de las personas con diabetes tipo 1 viven en países de ingresos altos y medios, se prevé que el mayor aumento relativo de la prevalencia se registre en aquellos de ingresos bajos, a medida que mejore en ellos el acceso a la insulina, al control de la glucosa y a la supervivencia.

Las estimaciones dirigidas por el Centro Steno de Diabetes de Odense (Dinamarca) indican que el número de nuevos casos al año aumentará un 14% durante ese mismo periodo, pasando de 530.000 en 2025 a 605.000 en 2049. El modelo apunta que en Reino Unido las cifras aumentarán en más de 100.00 personas, en Estados Unidos más de medio millón y en Italia, país en la que se celebra el EASD, el incremento será menos pronunciado, en torno al 16%.

A pesar de este aumento de la prevalencia, el incremento anual de nuevos casos (incidencia) se mantendrá similar en 2049 en comparación con 2025 en estos y otros países de ingresos altos.

Los autores sugieren que las razones de la elevada incidencia y prevalencia previstas para 2049 en países como Australia, EEUU y el Reino Unido probablemente sean una combinación de factores genéticos, desencadenantes ambientales y altas tasas de detección de casos, señala EASD.

En los países de bajos ingresos, como Tanzania, la tasa de nuevos casos anuales se duplicará, pese a que el número absoluto de personas que viven con diabetes tipo 1 seguirá siendo relativamente bajo en comparación con los países de ingresos altos.

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Los datos epidemiológicos sobre esta enfermedad son limitados y especialmente escasos en los países de ingresos bajo y medio, pero disponer de estimaciones precisas es fundamental para elaborar políticas sanitarias locales y nacionales, y para poner en práctica la iniciativa Pacto Mundial contra la Diabetes de la Organización Mundial de la Salud.