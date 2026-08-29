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Migración

Desembarca una nueva embarcación en Cartagena con medio centenar de inmigrantes

Con este nuevo episodio, la nueva cifra de migrantes llegados en las últimas semanas podría elevarse a los dos centenares

Embarcación llegada el pasado miércoles a la Cala de los Dentoles, en Cartagena

Embarcación llegada el pasado miércoles a la Cala de los Dentoles, en Cartagena

L.O.

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Javier Ayala

Nueva llegada de inmigrantes a la Región de Murcia a través de la costa. Una embarcación ha llegado a la costa de Calblanque (Cartagena) en torno a las 10.30 horas con medio centenar de personas. Misma ubicación y mismo modus operandi que hace tres días, cuando a primera hora de la mañana llegó una patera-taxi a la zona ubicada entre Cala Reona y la playa Calblanque (Cartagena) y se retiró rápidamente al alta mar.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 10.36 horas de esta mañana de parte de los bañistas que observaron el desembarco. La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo para localizar a los ocupantes de la embarcación, que se han dado a la fuga al tocar tierra.

La cifra oficial de migrantes llegados en las últimas dos semanas es de 161, aunque con este nuevo episodio podría llegar a elevarse a los dos centenares, agravando una crisis migratoria que obligó a Fernando López Miras, Presidente del Gobierno Regional, a convocar este pasado jueves a todo su gabinete en Cartagena.

"Han convertido a las narcolanchas en un servicio de taxi"

"Entran y salen cuando quieren. Han convertido a las narcolanchas en un servicio de taxi hasta Cartagena porque saben que pueden hacerlo con total impunidad", ha declarado la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, achacando responsabilidades al Gobierno de España.

"No hay ni voluntad ni medios suficientes para frenar esta escalada que pone en riesgo la seguridad de nuestras costas", denuncia López Miras en la red social X.

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Por su parte, desde Vox tildaron el suceso de "un nuevo acto de invasión en las costas de la Región de Murcia". "¡Es inasumible! Y mientras, el Gobierno traidor sigue paralizado porque son cómplices de todo esto y el PP arrodillado mientras gobierna con el PSOE en Ceuta", exponen los de Abascal en sus redes sociales.

Fuente: La Opinión de Murcia

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