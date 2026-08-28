A los 55 años
El torero Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en Córdoba
Hijo de novillero y sobrino de matador, debutó con picadores en 1988 y tomó la alternativa en 1995
Adrián Ramírez
El torero cordobés Cayetano Fernández Fernández, conocido como Cayetano de Julia, ha fallecido de forma repentina este viernes por la mañana mientras practicaba ejercicio en el Parque Cruz Conde de la capital, según ha confirmado Diario CÓRDOBA. Cayetano de Julia tenía 55 años de edad.
En torno a las 9.15 horas de este viernes, el 112 recibió el aviso de que "un hombre de unos 60 años se había desplomado de manera repentina mientras realizaba ejercicio" en esta zona verde de Córdoba, según ha podido saber este periódico y han confirmado fuentes de la Policía Nacional. La zona, conocida popularmente como el circuito del Colacao es un lugar habitual para la práctica de deporte al aire libre para muchos cordobeses.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del torero. También acudieron agentes de la Policía Nacional de Córdoba que, a falta de que se practique la autopsia, han descartado inicialmente que se trate de una muerte violenta.
Al poco tiempo, trascendía que el fallecido en el parque Cruz Conde era Cayetano Fernández Fernández, Cayetano de Julia. La noticia de la muerte repentina del torero se ha propagado con rapidez entre los círculos taurinos.
Miembro de una familia muy vinculada al mundo del toro
Cayetano de Julia pertenecía a una familia vinculada al mundo taurino, ya que era hijo de novillero y sobrino del matador de toros Cayetano de Andújar. Se vistió de luces por primera vez el 5 de septiembre de 1984 en Priego de Córdoba y debutó con picadores el 6 de febrero de 1988 en Motril (Granada).
Tras pasar por plazas de España, Francia y Portugal, se presentó en Las Ventas en octubre de 1994 y tomó la alternativa en Córdoba el 23 de mayo de 1995, con Rafael Camino como padrino y Chiquilín como testigo, ante toros de Murteira Grave. No obstante, su paso al escalafón de matadores no tuvo continuidad en las contrataciones, por lo que fue diluyéndose poco a poco del panorama taurino.
Fuente: Diario Córdoba
- Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
- Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
- Zamora Decide responde a Vox por la suciedad de Benavente: “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”
- Consternación en Tábara por la muerte de un empresario de 55 años mientras practicaba submarinismo en Tarifa
- Casi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en Zamora
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Cuatro menores tiene en vilo a los vecinos de Alviar: pedradas, petardos de gran potencia y depósitos de coches
- Sayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres de Sayago