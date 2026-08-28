Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 28 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 28 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 7, 14, 28, 42 y 45 y las estrellas 6 y 9.
El código del Millón ha sido el FQF17244.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
- Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
- Zamora Decide responde a Vox por la suciedad de Benavente: “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”
- Consternación en Tábara por la muerte de un empresario de 55 años mientras practicaba submarinismo en Tarifa
- Casi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en Zamora
- Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
- Cuatro menores tiene en vilo a los vecinos de Alviar: pedradas, petardos de gran potencia y depósitos de coches
- Sayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres de Sayago