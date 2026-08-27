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Crisis

Feijóo ve "insostenible" la situación en Ceuta tras el ataque a cuatro militares: "¿A qué espera el Gobierno?"

Doce migrantes detenidos tras apedrear y herir a cuatro militares en el barrio ceutí de Benzú

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. / PARTIDO POPULAR

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EP

MADRID

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera la agresión a cuatro militares desplegados en Ceuta la "prueba" de que la situación en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio "escala" y es "insostenible", y ha pedido al Gobierno adecuar el marco legal que rige la labor de los soldados para que puedan actuar como agentes de la autoridad.

Feijóo ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X' que los militares trabajan "sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado", por lo que concluye que "no pueden trabajar". "¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?", se ha preguntado.

El líder 'popular' ha añadido que los ceutíes llevan un mes "aguantando solos lo que no les corresponde" y que el Gobierno "no hizo nada" para evitar la invasión" y "no está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día".

Además, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de los cuatro militares heridos, hechos por los que han sido detenidos doce migrantes de nacionalidad marroquí. "Los militares están en las calles como apoyo, no pueden detener ni hacer uso de la fuerza", ha lamentado la 'popular'.

YA SE HIZO EN PANDEMIA

Muñoz ha recordado que interpeló a la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso del martes sobre la situación de los militares desplegados en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. "No supo contestarme", ha destacado la portavoz parlamentaria en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'.

La 'popular' ha señalado que los militares están en las calles de Ceuta "pero sólo como apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin un marco jurídico que les proteja". Así, "no pueden detener a nadie, ni pedir identificaciones, ni hacer uso de la fuerza más allá de la legítima defensa como cualquier civil, no tienen material antidisturbios", ha añadido.

"Sólo pueden observar, tareas de apoyo logístico, aportan capacidades y material logístico y estar en las calles como mero acto de disuasión, entre otras labores de apoyo", ha completado la portavoz parlamentaria.

Muñoz ha recordado que Robles puede dar a los militares la condición de agentes de la autoridad, llevando identificación, como ya se hizo durante la pandemia de la COVID-19, con el amparo de la Ley de Defensa Nacional, la Ley de la Carrera Militar y el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero.

LA PROTECCIÓN QUE EL GOBIERNO BRINDA A LOS MILITARES

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha aludido a la agresión sufrida por los militares durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional en el Congreso, en la que comparece el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para abordar la crisis en Ceuta.

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La portavoz se ha referido a los inmigrantes como "un ejército que ha tomado la ciudad de Ceuta" y, en alusión al papel de los militares, ha afeado la falta de coordinación, refuerzos y medios. "Esta es la protección, esta es la garantía que ofrece el Gobierno", ha rematado.

Fuente: El Periódico

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