Elsa y la alta sensibilidad: por qué el personaje de 'Frozen' sigue conectando con tantos niños

Elsa sigue apareciendo en las manos de muchos niños. Más de una década después del estreno de 'Frozen, el reino del hielo' en España, el personaje continúa formando parte de su universo, incluso entre quienes podrían haber encontrado nuevos referentes en las películas de animación estrenadas después.

El análisis procede de PAS España y plantea una posible explicación para esa permanencia: la personalidad de Elsa y su relación con la alta sensibilidad o sensibilidad de procesamiento sensorial.

Qué es la alta sensibilidad

Según explica PAS España, la alta sensibilidad no es un trastorno, un déficit ni una disfunción, sino un rasgo de personalidad. El término fue descrito por la psicoterapeuta estadounidense Elaine Aron en 1997 y, según el texto, está presente en entre el 15% y el 20% de la población general.

Las personas con este rasgo pueden tener una mayor percepción del entorno, procesar la información en profundidad y experimentar una mayor intensidad emocional, con tendencia a la sobreestimulación. También pueden necesitar más tiempo de descanso para autorregularse.

El texto señala igualmente que, en la infancia y la adolescencia, la sobreestimulación, la baja autoestima, la autoexigencia y la susceptibilidad a la crítica social pueden tener consecuencias negativas. Al mismo tiempo, destaca la empatía, la creatividad artística y las capacidades para ejercer como consejeros o mediadores.

Los rasgos de Elsa

El artículo de PAS España sostiene que Elsa podría ser el personaje de Disney que mejor encarna la alta sensibilidad, aunque plantea esta relación como una interpretación del personaje.

El primero de los rasgos es el procesamiento profundo de la información. Desde niña, Elsa reflexiona sobre sus emociones, sus decisiones y las consecuencias que pueden tener sobre los demás.

El segundo es la elevada percepción sensorial y la intensidad emocional. El miedo, la culpa y el amor condicionan sus decisiones y la llevan durante buena parte de la historia a reprimir su naturaleza.

La alta empatía aparece en su relación con Anna. Su preocupación por proteger a su hermana, incluso cuando eso supone tomar decisiones dolorosas, es otro de los elementos que recoge el análisis.

El cuarto rasgo es la tendencia a la sobreestimulación. Durante la coronación, la presión de la exposición pública y el miedo a perder el control terminan desbordándola. Después llega el aislamiento como forma de buscar un espacio en el que recuperar el equilibrio.

La aceptación como parte de la historia

PAS España también destaca las dos caras de la alta sensibilidad en la historia de Elsa: los desafíos relacionados con la sobreestimulación, el miedo al juicio y la intensidad emocional, junto a capacidades como la empatía, la creatividad y la fortaleza interior.

El texto concluye que la aceptación del rasgo ocupa un lugar central en esta lectura de 'Frozen'. Elsa termina enfrentándose al miedo a ser juzgada y a la necesidad de ocultar quién es.

Más allá de sí el personaje fue creado con esa intención, el análisis de PAS España plantea que Elsa puede servir como referente para explicar la alta sensibilidad a niños y adultos. Esa posible conexión entre un personaje de animación y una forma particular de sentir y percibir es, según este planteamiento, una de las claves que podría ayudar a entender por qué Elsa continúa presente tantos años después de 'Frozen'.