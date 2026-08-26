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Tomatina 2026

La Tomatina vuelve a teñir Buñol de rojo

Más de 22.000 personas y 150 toneladas de tomate llenan la localidad en la que es su fiesta más internacional

La Tomatina 2026 en imágenes

La Tomatina 2026 en imágenes / Francisco Calabuig

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Kevin Contreras

Valencia

Buñol ha vuelto a teñirse de rojo y a convertirse en el epicentro festivo de la Comunitat Valenciana. 150.000 kilos de tomate, 22.000 personas de alrededor de 20 países diferentes, un convoy de siete camiones diferentes y un pueblo que cambia de color y duplica su población durante menos de 24 horas. Son algunas de las características de la Tomatina, la gran guerra de tomate que ha sucedido en Buñol entre las 12 y las 13 horas. El 'festival del tomate' ha vuelto a colgar el cartel de 'Sold Out' en la que es la cita más internacional del municipio.

Alrededor de las 11 horas comenzaba el día para aquellas personas que querían vivir la experiencia completa -que según marca la tradición debería empezar el día anterior con la noche de la 'empalmá'- con el ya típico 'palo jabón', en el que se coloca un jamón en la cima de un palo de madera embadurnado con un jabón resbaladizo para complicar la tarea de llegar hasta este. Una hora después, a las 12 horas, vuela la primera carcasa que marca el inicio de la Tomatina, la guerra de tomate que da nombre a la festividad.

Cerca de 150 toneladas han volado por el recorrido principal por el que los siete camiones que formaban el convoy han circulado. Cada vez era más común ver a las personas embadurnadas de tomates aplastados y las camisetas blancas, código de vestimenta 'oficial' del evento, cada vez eran más difíciles de encontrar, ya que se volvían más rojas con cada uno de los camiones que pasaba por el recorrido. La fiesta en todo el pueblo ha sido más que evidente, y el festival se trata de un evento que prácticamente es "obligatorio de vivir al menos una vez en la vida", según repetían múltiples testimonios.

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Tomatina 2026, en Bunyol

Tomatina 2026, en Bunyol / Francisco Calabuig

Aparentemente, la guerra ha transcurrido con total normalidad y sin incidencias graves gracias al dispositivo de emergencia y seguridad del que disponía el ayuntamiento de Buñol. La preparación de los asistentes, equipados con gafas de bucear y fundas impermeables para móviles, también ha sido uno de los factores que ha favorecido el correcto desarrollo de la Tomatina. 22.000 personas, de las cuales tan solo 7.000 son de la localidad, han disfrutado de un evento que muchos de los asistentes recordarán durante mucho tiempo.

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Fuente: Levante - EMV

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