Uno de cada tres trabajadores quiere cambiar de empleo: el sueldo ya no es el único motivo

Septiembre devuelve los horarios, las rutinas y, para muchos trabajadores, también algunas preguntas que habían quedado aparcadas durante el verano. Entre ellas, una: si ha llegado el momento de buscar otro empleo. Según el Informe sobre Intención de cambio de empleo de InfoJobs, uno de cada tres trabajadores, el 34%, busca o está abierto a cambiar de trabajo en los próximos 12 meses.

Dentro de ese porcentaje, un 9% afirma estar en búsqueda activa, mientras que otro 25% se mantiene receptivo ante nuevas oportunidades. Los datos de InfoJobs dibujan así una movilidad potencial que va más allá de quienes ya han comenzado a enviar currículums.

El contexto también está marcado por la rotación laboral. De acuerdo con los datos recogidos en el informe a partir de la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat, en el primer trimestre hubo un 5,8% de incorporaciones y un 4,8% de nuevas salidas. En total, 2,4 millones de personas, el 10,6% de los ocupados españoles, se encontraban en esa dinámica de rotación.

El salario es el principal motivo, pero no el único

El salario sigue encabezando las razones para plantearse un cambio. El 48% de quienes tienen previsto o están abiertos a cambiar de empleo durante los próximos 12 meses señala la mejora de la retribución como motivo.

Pero hay otros factores que también aparecen entre las razones recogidas por InfoJobs. La salud mental ocupa el segundo lugar, con un 23%, seguida de la búsqueda de un proyecto que motive más y permita evitar el estancamiento profesional, con un 22%. La conciliación y la posibilidad de encontrar un empleo con menor nivel de estrés alcanzan ambas el 20%.

Asimismo, aparecen la cercanía del trabajo al domicilio, mencionada por el 18%; salir de un entorno laboral tóxico, con un 17%; y acceder a fórmulas de teletrabajo, igualmente con un 17%.

Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, señala que, en un contexto en el que uno de cada tres profesionales busca o está dispuesto a cambiar de empleo, la capacidad de atraer y retener talento "no puede depender únicamente de una mejora salarial". "El salario sigue siendo importante, pero ya no es suficiente por sí solo para explicar la decisión de permanecer o cambiar de empleo", afirma.

El 65% de los jóvenes está abierto a cambiar de trabajo

La predisposición al cambio es especialmente elevada entre los trabajadores más jóvenes. El 65% de los ocupados de entre 16 y 24 años está abierto a cambiar de empleo en los próximos 12 meses: un 22% se encuentra en búsqueda activa y un 43% se mantiene receptivo.

El porcentaje baja a medida que aumenta la edad. Entre los trabajadores de 25 a 34 años se sitúa en el 46%; entre los de 35 a 44 años, en el 38%; entre los de 45 a 54 años, en el 31%. En el grupo de 55 a 65 años, el porcentaje desciende hasta el 17%.

Entre los jóvenes que se plantean cambiar de empleo, el 28% menciona la posibilidad de trabajar en otro sector o dar un giro a su rumbo profesional, frente al 17% del conjunto de trabajadores. La salud mental también aparece entre sus motivos, con un 24%.

Los datos de InfoJobs muestran diferencias entre quienes ya están buscando y quienes simplemente escuchan ofertas. Entre los primeros tiene más peso salir de un ambiente laboral tóxico, citado por el 22%, frente al 16% de los receptivos. En cambio, entre quienes están abiertos a oportunidades destacan más la posibilidad de ampliar competencias, con un 18%, y lograr una mayor flexibilidad, con un 19%.

Madrid y Cataluña, entre las comunidades con más trabajadores dispuestos a cambiar

Madrid registra el mayor porcentaje de trabajadores en búsqueda activa de empleo, con un 13%, y el mayor porcentaje de ocupados abiertos al cambio, con un 37%.

Le siguen Cataluña, con un 36% de trabajadores dispuestos a cambiar de empleo, y el País Vasco, con un 35%. Andalucía y la Comunidad Valenciana se sitúan en el 34%, en línea con la media nacional recogida por InfoJobs.