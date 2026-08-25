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Crisis humanitaria

Sanidad prevé contratar más profesionales en Ceuta pero niega que haya colapso o una emergencia sanitaria

Los casos de sarna han disminuido y el brote de gastroenteritis se ha controlado y es "casi residual", según el secretario de Estado de Sanidad

El secretario de Estado, Javier Padilla, este martes en Ceuta con varios profesionales sanitarios.

El secretario de Estado, Javier Padilla, este martes en Ceuta con varios profesionales sanitarios. / EFE

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Patricia Martín

Madrid

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, tras reunirse durante dos días con los principales responsables sanitarios en Ceuta, ha asegurado este martes que en los próximos días se va a contratar a más profesionales sanitarios, aunque ha negado que en los centros de salud de la ciudad autónoma haya una situación de "colapso" o que la llegada masiva de inmigrantes haya provocado una "emergencia de salud pública".

De hecho, ha aseverado que los casos de sarna "han disminuido en los últimos días" y el brote de infección gastrointestinal "se ha controlado también" y es "casi residual". Aún así, ha reconocido que los esfuerzos para reubicar a los migrantes en espacios con higiene y salubres todavía "son insuficientes" y, por ello, la "salubridad", aún hoy, es "uno de los riesgos potenciales fundamentales".

Asimismo, ha admitido que las autoridades sanitarias van a seguir trabajando "en la seguridad alimentaria y de las aguas" y reforzando la vacunación con la administración "a partir de los próximos días" de las 45.000 dosis vacunas que el Gobierno y las comunidades acordaron el lunes enviar a Ceuta.

Por el momento, no se ha detectado ningún caso de tétanos, varicela, polio, sarampión, rubéola o paperas entre la población llegada desde Marruecos, pero los migrantes serán vacunados frente a estas enfermedades para prevenir su expansión.

Las urgencias

Por todo ello y ante la llegada, según algunas fuentes, de unas 80.000 personas, lo que supone multiplicar la población de Ceuta, se va a contratar a más profesionales sanitarios, que reforzarán la bolsa de 90 médicos y enfermeras que han sido contratados desde que a finales de julio se produjo la entrada masiva desde Marruecos. Con los nuevos profesionales se ha ampliado el servicio de urgencias con al menos un facultativo por turno y tres enfermeras más y teniendo en cuenta que se está produciendo un aumento de unas 70 visitas a urgencias por día, "el incremento de visitas por cada profesional y turno se sitúa entre cinco y siete por turno y día".

En opinión de Padilla, "no son cifras de colapso" y más teniendo en cuenta que el Hospital Universitario de Ceuta "tiene más del 50% de las camas libres". Pero, aún así, el secretario de Estado ha aseverado que "el médico que tenga posibilidad de ser contratado en Ceuta, va a ser contratado" y que los esfuerzos están centrados en buscar más profesionales, algo que es "complicado" en verano debido a que muchos sanitarios están de vacaciones y otros cubriendo los turnos de sus compañeros.

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Ante la crisis humanitaria que sufre Ceuta, el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha reclamado este fin de semana que se decrete en la ciudad autónoma un "confinamiento por riesgo sanitario"; una posibilidad que ha sido rechazada tajantemente por el Gobierno por "injustificada" y "contraproducente".

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Fuente: El Periódico

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