Buñol se prepara para teñirse de rojo con 150.000 kilos de tomate y 22.000 participantes

Buñol vuelve a teñirse de rojo este miércoles 26 para acoger la 79ª edición en la que es una de las fiestas más internacionales de la Comunitat Valenciana: la Tomatina. La fiesta, declarada de interés turístico internacional en 2002, espera volver a reunir en pleno centro de la localidad a unas 22.000 personas en la famosa batalla del tomate, que apenas durará una hora y en la que se lanzarán cerca de 150.000 kilos de tomate que se repartirán entre siete camiones diferentes.

Será entre las 12.00 y las 13.00 horas el momento en el que la batalla tendrá lugar, justo después de que tenga lugar el tradicional 'palo jabón', una actividad en la que los participantes intentan subir por un poste engrasado para alcanzar un jamón colocado en la parte superior de este. Será justo al mediodía cuando una carcasa al aire dará comienzo al despliegue del tomate, este año procedente de Extremadura, y justo sesenta minutos después otra carcasa pondrá fin a la batalla.

La fiesta vuelve a las calles de Buñol después de varios años en los que ya ha recuperado completamente los niveles de participación anteriores a la pandemia de la Covid 19. En las dos últimas ediciones, la celebración volvió a colgar el cartel de "aforo completo" después de reunir a 15.000 personas en 2022 y a cerca de 20.000 en 2023. Sin embargo, las cifras quedan lejos de aquellas ediciones de inicios de la década de 2010, cuando cerca de 50.000 personas llegaron a Buñol. Una masificación que obligó al ayuntamiento a limitar el aforo y establecer en 2013 un sistema de entrada para poder acceder al recinto.

Un dispositivo de seguridad de un millar de agentes

La celebración de la famosa batalla de tomate irá acompañada de un amplio dispositivo de seguridad formado por un millar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía Local y servicios de emergencia sanitaria. Un dispositivo que se desplegará tanto en el interior del recorrido principal como en los principales accesos a Buñol con la finalidad de controlar la llegada y la salida de miles de visitantes y garantizar el desarrollo de una celebración con la máxima seguridad posible.

Pese a la enorme concentración de personas y a las características de una fiesta en la que miles de asistentes se lanzan toneladas de tomate durante una hora, las últimas ediciones se han desarrollado sin incidencias de gravedad. El control del aforo implantado en 2013, la regulación de los accesos y las normas que deben cumplir los participantes han permitido reducir los riesgos derivados de la masificación y consolidar un modelo que ha colocado la seguridad como uno de los pilares fundamentales de la celebración pese al carácter multitudinario de la celebración.

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VLC. Buñol. Tomatina 2025 / Germán Caballero / LEV

Además, al millar de personas que forman el equipo de seguridad y asistencia sanitaria se sumará la comisión de fiestas como de personal de limpieza, que buscará despejar y limpiar las calles de las 150 toneladas de tomate que serán lanzadas desde los siete camiones que realizarán el recorrido principal. Aproximadamente, siete kilos de tomate corresponderán a cada uno de los participantes del evento que se celebra cada año el último miércoles de agosto.