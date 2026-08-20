Los osos pardos se acercan a los pueblos por una razón que se repite sobre todo en verano
Un estudio del CSIC analiza 73 casos y concluye que la búsqueda de alimento de origen humano está detrás de la mayoría de los episodios
La presencia de osos pardos en los pueblos de la cordillera Cantábrica no se produce de forma aleatoria. Un estudio de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la Universidad de León y la Fundación Oso de Asturias, ha analizado 73 casos registrados entre 2009 y 2021 para conocer qué lleva a estos animales a acercarse a los núcleos urbanos.
Los resultados apuntan principalmente a la disponibilidad de alimento. El 86% de los episodios estuvo relacionado con recursos asociados a la actividad humana, entre ellos cultivos frutales, huertas, pienso, colmenas o basura. Las plantaciones frutales fueron el principal atractivo y aparecieron en más de la mitad de los casos estudiados.
El verano concentra la mayoría de las visitas
El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, señala que el 82% de los episodios tuvo lugar entre junio y septiembre, coincidiendo con la época en la que hay fruta disponible en los pueblos. Además, el 64% de los acercamientos se produjo durante la noche o en momentos crepusculares.
La mayoría de los osos identificados eran ejemplares jóvenes o subadultos. El análisis también encontró diferencias entre localidades: los pueblos visitados suelen estar cerca de zonas de cría, presentan hábitats de mayor calidad y registran una mayor incidencia de daños asociados a esta especie.
La proximidad del bosque, la extensión de los núcleos y un relieve abrupto aparecen asimismo entre las características que pueden facilitar el acceso y proporcionar refugio a los animales.
La prevención, clave para evitar nuevos episodios
A partir de estos resultados, el equipo propone reducir el acceso de los osos a los recursos que los atraen hacia los pueblos. Entre las medidas planteadas está mejorar la gestión de los cultivos frutales y otros elementos atractivos, dificultando el acceso o retirándolos durante los periodos más críticos.
El propio informe recoge el caso de una osa que durante años frecuentó varios pueblos de la cordillera Cantábrica pese a los intentos por ahuyentarla. Según un informe de la Junta de Castilla y León citado en la investigación, el problema se resolvió cuando se retiró casi por completo la fruta disponible en la localidad.
Los investigadores del CSIC también plantean unificar los protocolos para registrar y categorizar estos incidentes entre las distintas comunidades autónomas. La investigación constituye un primer paso para analizar de forma sistemática las visitas de osos a los pueblos y mejorar la prevención de futuros conflictos.
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