Seísmos
Nuevo terremoto en Granada: un seísmo de magnitud 3 sacude el municipio de Churriana de la Vega
El temblor se registró a las 19:31 horas con un epicentro muy superficial en Churriana de la Vega, intensificando la actividad sísmica de la jornada.
Claudio Guarino
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Churriana de la Vega (Granada), un nuevo temblor que ha sido sentido por la población en otra jornada marcada por la actividad sísmica en Granada.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado este nuevo terremoto a las 19:31 horas de este miércoles, un temblor con epicentro a 0 kilómetros de profundidad de esta localidad de la vertiente sur de la Vega.
Este temblor se suma a otros siete registrados desde este mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad, pero que en su mayoría han sido sentidos por los vecinos por tener un epicentro muy superficial.
Preemergencia por riesgo sísmico en Granada
La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.
Fuente: El Correo de Andalucía
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