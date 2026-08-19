INCENDIOS
Un nuevo incendio forestal en Madrid obliga a desplegar a la UME y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla
Veinte dotaciones terrestres y cinco medios aéreos trabajan contra las llamas de un incendio que alcanza el nivel 2 de alerta
Miguel Tejerina
Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje remitido a los medios.
El incendio se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA ante la evolución del fuego.
En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, con un dispositivo compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.
Además, las llamas han obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias, en concreto a las unidades de la base de Torrejón de Ardoz, para sumarse a las labores de extinción.
La delegación de Gobierno en Madrid ha pedido a la población, en un mensaje en la red social X, que evite desplazarse a la zona afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
Fuente: El Periódico de España
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