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INCENDIOS

Un nuevo incendio forestal en Madrid obliga a desplegar a la UME y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

Veinte dotaciones terrestres y cinco medios aéreos trabajan contra las llamas de un incendio que alcanza el nivel 2 de alerta

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno / 112 Comunidad de Madrid

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Miguel Tejerina

Madrid

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje remitido a los medios.

El incendio se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA ante la evolución del fuego.

En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, con un dispositivo compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.

Además, las llamas han obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias, en concreto a las unidades de la base de Torrejón de Ardoz, para sumarse a las labores de extinción.

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La delegación de Gobierno en Madrid ha pedido a la población, en un mensaje en la red social X, que evite desplazarse a la zona afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Fuente: El Periódico de España

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