El miedo toma Granada tras siete terremotos en dos horas: "Ha sido muy bestia, se ha oído la tierra al moverse"

"Estoy en casa de mis padres, en el patio trasero, y de repente ha empezado a moverse todo, pero muy bestia. Se oía fuerte el sonido de la tierra al moverse”. Granada ha vuelto a temblar este martes y lo ha hecho con fuerza. A las 10.37 horas, un terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en Gójar ha sacudido la capital y su área metropolitana en una mañana marcada por una intensa sucesión de seísmos.

Según el último balance ofrecido por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, desde las 10.30 horas se han registrado siete terremotos en Granada, cuatro de ellos por encima de magnitud 4.

La sucesión de temblores ha provocado más de 500 llamadas al servicio de Emergencias 112 y ha obligado a prestar 12 asistencias sanitarias, muchas de ellas por episodios de ansiedad y por caídas. Hay tres personas heridas de carácter leve, una de ellas menor de edad y trasladada a un hospital. El episodio sucede después de que el pasado sábado un gran terremoto despetara a muchos granadinos.

Sanz ha pedido serenidad a la población y ha insistido en la necesidad de mantener la calma mientras los servicios de emergencia continúan evaluando las consecuencias de los terremotos.

La intensidad de las sacudidas ha alterado también la actividad cotidiana de la ciudad. El Ayuntamiento de Granada y la Diputación han cerrado sus dependencias, la Alhambra ha sido desalojada y numerosas empresas han enviado a sus empleados a casa para continuar la jornada mediante teletrabajo.

“Mi madre lloraba diciendo que se iba de Granada”

La tensión vuelve a ser máxima en Granada después de varios días de intensa actividad sísmica. Las autoridades llaman a mantener la calma y recuerdan las normas básicas de actuación en caso de terremoto.

“Ha durado el primero como cuatro segundos y mi madre estaba llorando, diciendo que se va a ir de Granada, diciéndole a mi padre que ya se tienen que ir de aquí”, cuenta Roberto R. B. a El Correo de Andalucía, todavía impresionado por las sacudidas.

"Luego, al rato, otro y después otro más", relata sobre la sucesión de temblores. "El segundo y el tercero han durado menos tiempo, pero han sido igual de intensos”", asegura.

"El mismo sonido y el mismo movimiento. Mi hijo también, que estaba durmiendo en ese momento, ha salido disparado. Ha tardado tres segundos en bajar. La verdad es que ha sido muy impresionante. Muy impresionante", narra el testigo.

Granada arrastra una fuerte actividad sísmica desde el pasado sábado, cuando un terremoto de madrugada sacudió la zona de Armilla con una intensidad que, según los registros disponibles, no se alcanzaba allí desde 1955. Desde entonces se han sucedido numerosos movimientos, aunque los de este martes han disparado de nuevo la preocupación por su magnitud y por haberse concentrado varios en un corto periodo de tiempo.

Vídeos de gente corriendo y desprendimientos en edificios

Numerosos vídeos difundidos en redes sociales muestran la intensidad con la que se han vivido las sacudidas. En algunas imágenes se observa a personas gritando y saliendo a la calle, sorprendidas por la fuerza de los terremotos, así como a turistas que comienzan a correr al notar el movimiento.

También circulan fotografías de cascotes, desprendimientos de cornisas y fragmentos de edificios, además de nuevas grietas que han reavivado el temor ante la posibilidad de daños estructurales.

Los técnicos trabajan sobre el terreno para comprobar el estado de los inmuebles afectados y evaluar las incidencias provocadas por la sucesión de temblores.

Juanma Moreno pide “máxima prudencia” ante posibles nuevas réplicas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lanzado un mensaje de "máxima prudencia", como ya hiciera el domingo, y ha advertido de que la actividad sísmica puede continuar.

“De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia. Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor”, ha publicado Moreno en su perfil de X.

El presidente andaluz ya advertía el domingo durante su intervención ante los medios de comunicación de que era "probable" que hubiera "movimiento sísmico y temblores en los próximos días o semanas".

Moreno pidió entonces a los ciudadanos que, si notaban algún temblor, siguieran las recomendaciones de seguridad y actuaran con precaución.

Tres heridos leves y más de 500 llamadas al 112

Antonio Sanz ha ofrecido el primer balance oficial de las consecuencias de esta nueva sucesión de terremotos. Tres personas han resultado heridas leves y una de ellas, una menor, ha tenido que ser trasladada a un hospital.

Además, el servicio de Emergencias 112 ha recibido más de 500 llamadas y se han realizado 12 asistencias sanitarias, muchas relacionadas con crisis de ansiedad y caídas.

Emergencias advierte de que los datos continúan actualizándose debido al elevado volumen de avisos y no descarta que puedan conocerse nuevas incidencias.

Ante la evolución de la situación, está prevista la convocatoria del comité asesor del Plan de Emergencia por Riesgo Sísmico, una vez completada una primera evaluación de las consecuencias de los temblores.

El plan se encontraba ya activado en situación operativa 1, por lo que los distintos recursos de emergencia permanecen movilizados.

Entre ellos se encuentran arquitectos voluntarios vinculados al Colegio de Arquitectos, además de técnicos de emergencias desplazados sobre el terreno para evaluar posibles daños y reducir las consecuencias de los diferentes seísmos.

Fuente: El Correo de Andalucía