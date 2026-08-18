La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país

Se viene cambio de tiempo en España. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir de este miércoles se espera la llegada de una vaguada y de un frente atlántico que desplazarán la dorsal anticiclónica responsable de las altas temperaturas registradas en los últimos días en gran parte del país. Los modelos indican que la conjunción de estos fenómenos provocará la entrada progresiva de aire más fresco desde el oeste y, con ello, una bajada significativa de las temperaturas en buena parte del país. Los expertos también advierten que la situación provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica por lo que en algunos puntos podrían darse intensos chubascos, tormentas y posibles episodios de granizo.

Los expertos señalan el miércoles como una jornada de transición. La llegada de aires más frescos desde el atlántico pondrá en marcha un descenso térmico que, durante esta jornada, empezará a sentirse en buena parte del país y que cogerá aún más fuerza de cara al jueves.

La situación también provocará un aumento de la inestabilidad durante esta jornada. A partir del mediodía se espera un aumento de la nubosidad de evolución en amplias zonas de la Península y crecerá la probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en los Pirineos, los sistemas Béticos, el norte del sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica. Los pronósticos apuntan a que algunas de estas tormentas podrán alcanzar intensidad fuerte y estar acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. La inestabilidad podría extenderse además hacia zonas bajas próximas a estos sistemas montañosos e incluso aparecer en sectores del sureste.

El primer efecto térmico del cambio será un descenso generalizado de las temperaturas. Tras un martes en el que todavía podrán registrarse valores por encima de los 35 y 40 grados en buena parte de la Península Ibérica, todo apunta a que durante el miércoles el calor comenzará a perder intensidad en numerosas regiones. Los expertos afirman que este fenómeno no se producirá de manera simultánea en todo el territorio ya que, mientras los termómetros irán bajando en buena parte del territorio peninsular, en el Mediterráneo se podría producir un último repunte de calor antes del cambio de tiempo. En Catalunya, por ejemplo, Meteocat ha activado varios avisos por calor y altas temperaturas nocturnas hasta el miércoles por la noche.

La situación también provocará un aumento de la inestabilidad durante esta jornada. A partir del mediodía se espera un aumento de la nubosidad de evolución en amplias zonas de la Península y crecerá la probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en los Pirineos, los sistemas Béticos, el norte del sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica. Los pronósticos apuntan a que algunas de estas tormentas podrán alcanzar intensidad fuerte y estar acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. La inestabilidad podría extenderse además hacia zonas bajas próximas a estos sistemas montañosos e incluso aparecer en sectores del sureste.

Alivio térmico

La transformación térmica será mucho más evidente entre el jueves y el viernes. Los modelos apuntan a que la entrada más decidida de la vaguada y del frente frío atlántico extenderá el descenso térmico a la mayor parte del país y aumentará las precipitaciones en numerosos puntos de la Península. Será entonces cuando el descenso de las temperaturas adquiera un carácter verdaderamente generalizado. Los expertos afirman que no se tratará únicamente de una bajada puntual provocada por tormentas, sino de un cambio en la configuración atmosférica a mayor escala, con la sustitución de la masa de aire cálido acumulada durante los días anteriores por otra más fresca de procedencia atlántica.

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En consecuencia, después de varios días con máximas por encima de 35 grados en extensas zonas, valores próximos o superiores a 40 grados en las áreas más cálidas y noches de calor extremo con escaso alivio térmico, la llegada de la vaguada supondrá una pausa apreciable en el calor de este largo verano de altas temperaturas. El miércoles marcará el comienzo de la transición, todavía con importantes contrastes regionales, mientras que el jueves y el viernes consolidarán el descenso de las temperaturas y un escenario más inestable y húmedo en buena parte de la Península.