La resaca emocional del eclipse aumenta el entusiasmo hacia los eventos que verá España en los próximos dos años: seis minutos de oscuridad en 2027 y anillo de fuego en 2028

El eclipse total de sol de este 12 de agosto, el primero en más de un siglo observado desde España, ha causado tal emoción entre la gente que ya son muchos los que aceleran los preparativos para presenciar los otros previstos para los dos siguientes años. El 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028 el país será testigo de otros dos eclipses de sol que completarán el ya famoso "trío ibérico" que, gracias al azar de las conjunciones cósmicas, podremos presenciar desde buena parte del territorio español. Los expertos afirman que estos eventos, a diferencia del vivido este miércoles, tendrán un encanto distinto, dejarán su totalidad en otras zonas y, sobre todo, ofrecerán nuevas posibilidades para asombrarse con las maravillas del cosmos.

El siguiente eclipse que atravesará la Península Ibérica tendrá lugar en menos de un año, el 2 de agosto de 2027. En este caso, el evento tendrá lugar a pleno día, alrededor de las 10.45 de la mañana, y será visible en todo su esplendor en el sur de Andalucía, especialmente la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La franja de totalidad de este evento cruzará el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, gran parte del norte de África y llegará hasta Egipto, donde dejará un eclipse visible desde los templos de Luxor. A diferencia del evento de este miércoles, que ha dejado entre uno y dos minutos de oscuridad, el próximo eclipse promete oscurecer el sol de forma repentina durante al menos seis minutos. Y al ocurrir en pleno día, y no durante el atardecer, su efecto será aún más espectacular.

Franja donde se podrá ver de forma total el eclipse de sol del 2 de agosto de 2027. / -

El eclipse del 2027 también será visible desde el resto de España pero de forma parcial. En todo el norte peninsular, desde Galicia hasta el Empordà, este fenómeno será visible al 78% de intensidad. En Barcelona se verá el 80% y en Madrid al 86%. En buena parte de Extremadura, Andalucía, Comunitat Valenciana y Región de Murcia se verá a más del 90%. Y en puntos como Granada a Sevilla, muy cerca de la franja de totalidad, se verá al 99%. En este caso, las localidades más afortunadas serán Cádiz, Jerez de la Frontera, Chiclana, Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras, Estepona, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Málaga, Nerja, Almuñécar, Motril, Roquetas de Mar, Cabo de Gata así como Ceuta y Melilla. La buena noticia es que, debido a su altura, no hará falta buscar lugares con el horizonte despejado ya que solo hará falta alzar la mirada al cielo para verlo.

El gran anillo de fuego

El otro gran eclipse en agenda tendrá lugar el 26 de enero de 2028 poco antes de las seis de la tarde. En este caso, a diferencia de los dos anteriores, no será un eclipse total sino anular. Es decir, que la luna no cubrirá completamente el sol sino que, debido a su posición, se interpondrá delante del astro dejando entrever un gran "anillo de fuego" a su alrededor. Según apuntan los modelos, la franja de anularidad cruzará la península de suroeste a noreste, pasando por Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia, Comunitat Valenciana y terminando en las Islas Baleares y sur de Catalunya. En total, el fenómeno durará unas dos horas desde inicio a final y dejará imágenes espectaculares en todo el país.

Franja donde se podrá ver el eclipse de sol de forma total el 28 de enero de 2028. / -

El entusiasmo generado por el eclipse de este 12 de agosto, que ha conseguido movilizar a millones de personas y paralizar a todo un país bajo el hechizo del sol, empuja ya a muchos a acelerar los preparativos de cara a los próximos dos eventos previstos. En muchas ciudades andaluzas ya están aumentando las reservas hoteleras de cara al eclipse de agosto de 2027. Son muchas las agencias nacionales e internacionales que preparan ya excursiones hacia Luxor para presenciar el evento. Todo sea para volver a vivir un espectáculo celeste capaz de maravillar al unísono a millones de personas durante al menos un instante.