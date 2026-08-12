José Luis Roca

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Entrevista a Conchita Pérez, poligrafista

La mujer que convirtió el “dice la verdad” y “miente” en frases icónicas cierra su etapa televisiva para centrarse en sus consultas particulares y sentencia sobre sus excompañeros de Tele 5: “No puedo ni decir que fuéramos compañeros” Más información