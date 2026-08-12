Conchita Pérez, la poligrafista del 'Deluxe' y 'Sálvame': "Todo el mundo mentía"

Conchita Pérez nació en Fuentes de Ebro (Zaragoza) y por edad ("mejor no la decimos", pide) debería estar jubilada. Desde que saliera de Tele5 tras su paso por 'Deluxe' y 'Sálvame' trabaja con su polígrafo en dos consultas privadas, en Madrid y Zaragoza, donde recibe a particulares y empresas de toda España para escuchar eso de "dice la verdad" o "miente". Insiste en que no lo hace por dinero, "sino para ayudar a la gente" y para distraerse.

¿Le reconocen por la calle?

Muchísimo. En toda España. La gente, de todas las edades, me sigue demostrando su cariño por la calle. Es curioso que los jóvenes me pidan fotos porque me veían en la televisión junto a su abuela.

Estudió dirección de empresas y turismo. ¿Cómo acaba dedicándose a detectar mentiras?

También soy directora de hotel titulada y he tenido una empresa de productos petrolíferos líquidos. Bueno, yo creo que Dios nos pone el camino, porque yo ya me iba a jubilar cuando un día acudí a una comisaría de Zaragoza y vi cómo un señor aseguraba a la policía ser inocente pero no tenía testigos para demostrarlo. Pensé lo difícil que era en esa situación demostrar la verdad. Y me interesé por el polígrafo porque en aquel entonces lo había visto en televisión.

Conchita se dedica a realizar polígrafos a particulares por 375 euros / JOSÉ LUIS ROCA

Tele 5 emitió 'La máquina de la verdad' de Julián Lago (1992-94) y 'El juego de tu vida' (2008-2020) presentado por Emma García. ¿Qué diferencia había entre esos polígrafos y el suyo?

Yo no trabajaba ahí y desconozco cómo sacaban los resultados ni en qué se basaban ni cómo lo hacían. Solo sé, por ejemplo, que a la máquina no se le puede preguntar sobre sentimientos, porque no se pueden medir, y ahí sí se hacía. Llevo desde 2008 como poligrafista profesional, porque decidí ayudar a la gente pero de manera seria y con todas la de la ley. Estudié en la American Polygraph Association (APA) y como titulada pertenezco a dicha asociación porque son los únicos que vigilan que se trabaje con rigor y honestidad.

"De todos, me quedo con Lidia Lozano. Y hay una persona que sigue en activo que fue muy mala conmigo"

¿Cómo terminó en el 'poli Deluxe' y en 'Sálvame'?

Tenía abierta una página web y la gente comenzó a venir. Un día, por casualidad, en 2010, me hicieron una prueba para ver qué era esto del polígrafo y cómo reaccionaría la audiencia. Fui para un día y permanecí 13 años, hasta el día que salimos todos de allí. El 'Deluxe' era el mejor programa de la televisión y el más visto en aquel momento porque la audiencia sabía que siempre había lío.

El polífrago está basado en medir todo el sistema nervioso / JOSÉ LUIS ROCA

¿Qué famoso pasó el primer polígrafo?

María Mora, que en paz descanse. Se acababa de casar Carmen Martínez Bordiú con José Campos y María aseguraba que había estado con el marido incluso la noche de bodas de la pareja.

Se codeó con lo más selecto de la prensa rosa. ¿Cómo eran sus excompañeros?

Tal y como se ve. Ni más ni menos. Pero no éramos amigos. Nunca fui a fumar con ellos o al bar. Yo trabajaba toda la semana y el viernes venían a recogerme por la mañana y me metían cuatro horas en un cuarto con un cámara, una redactora y quien se hiciera el polígrafo para el 'Deluxe'. Al acabar, subía a dirección a contar lo que había pasado y la redactora daba fe de ello. Después volvía a mi casa, me recogían de nuevo por la noche y me encerraban sola en una sala. No me dejaban estar con ellos. No tuve ninguna relación. No puedo ni decir que fuéramos compañeros.

¿No ha querido entrar en ese círculo?

Es que no he tenido ocasión. No he ido a bodas, ni comuniones, ni cumpleaños. Ellos se sentaban juntos en el plató pero yo permanecía aparte y con un pinganillo por el que me hablaba la directora. Luego me sacaban directamente al coche. Claro que les conocía a todos, porque trabajaba cuatro horas con cada polígrafo, pero poco más. El polígrafo no se realizaba nunca en directo, jamás. Y ese era el tiempo que estaba con ellos.

"De aquella etapa no cambiaría absolutamente nada. Y Jorge Javier me ayudó muchísimo"

¿En 'Sálvame' pasaba lo mismo?

Muy pocas veces acudí por la tarde, solo como algo puntual.

De todos ellos, ¿con quién se quedaría?

Con Lidia Lozano, es buena gente. Mila Ximénez me quería muchísimo y nos entendíamos mucho.

Con quién no se quedaría

Es que está todavía activo. Fue muy mala persona conmigo. Solo voy a decir que estuvo casado con una mujer de la que separó y que ahora ella, que es una bellísima persona, está casada con una mujer. Quiso aprovecharse del polígrafo para echar por tierra toda su verdad. Hizo la prueba exigiendo que saliera lo que él quería.

¿Belén Esteban?

Los primeros meses de estar yo en la tele, ella estaba muy mal anímicamente y tomó la decisión de curarse. Pidió un polígrafo y yo dije que, en ese momento, aquello que decía era verdad. Pero a los días recayó. Me causó muchísimo daño, sobre todo en redes sociales. Me alegré de que al tiempo ya estuviera bien y recuperada, y se lo dije.

¿Qué no repetiría hoy de aquella etapa?

Repetiría todo. No cambiaría absolutamente nada, ni a los directores o a las azafatas que me cuidaban. Me respetaba todo el mundo. Y Jorge Javier me ayudó muchísimo. También cuando yo colaboraba con la Hermandad del Refugio de Zaragoza.

Admite que la gente le sigue pidiendo hacerse fotos con ella en la calle, también los jóvenes / JOSÉ LUIS ROCA

¿Quién mentía más?

Todo el mundo mentía, y mentiras gordas.

"Los locos, como Donald Trump, no cuadran para pasar por el polígrafo"

¿Volvería a la televisión?

En estos momentos ya no. Creo que mi etapa ya pasó.

¿Le molesta que muchos expertos cuestionen la fiabilidad del polígrafo?

¿Expertos? Creo que es gente ignorante la que lo cuestiona, porque quien lo conoce sabe que es una herramienta superfiable y que ayuda muchísimo a resolver dudas. Pero es verdad que, por lo que me dice la gente cuando viene a mi consulta, hay mucha falta de profesionalidad.

¿El resultado del polígrafo sirve en un juicio?

Mis informes sirven como testificación. He acudido a juicios y en algunos se ha aceptado como prueba, como un testimonio. En EEUU, en cambio, sí que está dentro del sistema. Por ejemplo, los pederastas que salen con la condicional deben pasar por un polígrafo cada cuatro meses.

"El polígrafo es de total garantía porque está basado en el sistema nervioso, que comienza en la nuca y acaba en el ano. Yo pongo hasta una colchoneta en el culete"

¿Se puede engañar al polígrafo?

Si se hace la prueba con todas las garantías, no, porque está basado en el sistema nervioso, que comienza en la nuca y acaba en el ano. Yo pongo hasta una colchoneta en el culete. La máquina mide todo, desde la respiración torácica a la abdominal, la presión sanguínea, sudoración y el esfínter.

¿Cómo se desarrolla realmente una prueba?

Primero tienes que saber qué se quiere demostrar o de qué se duda para preparar las preguntas, a las que tienen que responder con un 'sí' o 'no'. Y previamente les hago una prueba dirigida para ver si su cuerpo responde a mentiras y verdades para hacerla con todas las garantías. Después les explico lo que es la prueba, y que entre pregunta y pregunta hay 25 segundos de silencio, que es lo que el cuerpo tarda en reaccionar. Les pido que cierren los ojos y que empiecen a contestar.

¿Qué tipo de casos recibe más a menudo en sus consultas?

Infidelidades y robos, tanto en empresas como en familias o entre amigos.

Y qué tipo de perfil es el que acude

De todo tipo de estrato social, de militares a médicos, de jóvenes a mayores. Muchos me dicen que les he quitado un peso de encima. Y aunque salga que es mentira lo aceptan y se sienten más tranquilos porque lo achacan a la mala influencia de amigos, de la familia o de las suegras. Aquí sale todo a relucir.

"Las infidelidades y los robos, tanto en empresas como en familias o entre amigos, son los casos que más vienen a mi consulta".

¿Le gustaría hacerle un poli a Donald Trump?

Los locos no cuadran. Tiene que ser gente a los que se ha pillado con el carrito del helado.

Cuánto cobra por un polígrafo

Yo cobro 375 euros. Que da justo para el tren, el despacho y las horas que estoy.

Ha sido imagen publicitaria y se ha viralizado en las redes, ¿qué más le queda por hacer?

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La campaña de AliExpres gustó mucho. He protagonizado anuncios de hamburguesas veganas, de Naturgy... Y en redes trabajo con un joven de 25 años de Zaragoza que hace unos vídeos que están muy bien y son muy divertidos.

Fuente: El Periódico