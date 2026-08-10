Los 90 segundos de gloria de la España vaciada por el eclipse: "Esperemos que el pueblo no se colapse; igual vienen 10.000 personas"

Llevan desde hace semanas todos los empleados del Ayuntamiento de Adanero, un pequeño pueblo de Ávila de 207 habitantes, volcados en la organización de lo que a la postre será solo un minuto y medio. Noventa segundos escasos en los que el Sol se ocultará detrás de la Luna en un fenómeno único en el siglo y que ha hecho que todos los españoles tengan el 12 de agosto con una x marcada en el calendario. “Esperemos que no se colapse el pueblo porque no sabemos cuánta gente puede venir. Esperamos 2.000 personas, pero no lo sabemos con exactitud, igual vienen 5.000 o 10.000. Nos está llamando muchísima gente preguntando”, explica Fernando López, uno de los empleados del consistorio que trabaja en los preparativos.

La baja contaminación lumínica y su situación privilegiada han convertido a Adanero en una de las 72 localidades de Castilla y León que la Junta ha recomendado para ver el eclipse, para el que se prevén 1,5 millones de desplazamientos en todo el país. El eclipse en Adanero se verá en su totalidad, lo que, sumado a su cercanía a Madrid (a 111 kilómetros), lo convierte en un destino muy apetecible para quien quiera desplazarse desde la capital.

El plan de movilidad y seguridad preparado, en el que estarán presentes agentes de la Policía y la Guardia Civil, incluye que todos los que lleguen al pueblo sean desviados antes de entrar “para ir a las afueras, donde se va a establecer un punto de observación en una gran explanada, un antiguo campo de fútbol, con un párking habilitado y baños portátiles". Los carteles y mapas a lo largo de todo el recorrido ya se han desplegado por el municipio, mientras dotaciones de bomberos y agentes forestales han estado realizando los últimos días labores de inspección en los terrenos donde se espera la gran muchedumbre.

"Algo irrepetible"

"No estamos ante un evento cualquiera. Un eclipse total como el que viviremos el 12 de agosto es algo extraordinario, irrepetible en generaciones, y que sitúa a Adanero en un lugar privilegiado. Tenemos la responsabilidad de entenderlo, valorarlo y, sobre todo, vivirlo de forma segura", señala Natalia Torrecilla, alcaldesa de Adanero y miembro del equipo técnico de Eclipsados, el variado programa elaborado por la Diputación de Ávila para el eclipse que incluye numerosas actividades.

Vecinos de Adanero en el mirador estelar donde seguirán el eclipse solar del día 12. / AYUNTAMIENTO DE ADANERO

Se da la circunstancia, además, que Adanero inauguró el año pasado un mirador estelar, en un terreno asfaltado también a las afueras del pueblo, pero al otro lado, donde podrán seguir el eclipse solo los hijos del municipio. “No es un sitio muy grande y será solo para la gente del pueblo, es un lugar para dar exclusividad a los que vivimos y trabajamos aquí. No seremos más de 150-200”, añade la alcaldesa. El pasado fin de semana, de hecho, se realizaron actividades astronómicas en el citado mirador. De igual forma, los dos bares del pueblo y la gasolinera estarán abiertos hasta altas horas para tratar de dar servicio a todos los visitantes que acudan al municipio.

Los incendios, la gran preocupación

La Junta de Castilla y León, de la mano de Protección Civil, lleva más de un año preparando el dispositivo de seguridad de cara al eclipse, ya que el norte de la comunidad será de los mejores sitios de España para ver el fenómeno y los alojamientos llevan meses reservados, ya que se esperan miles y miles de visitas.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este lunes la resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Energía por la que se declara la situación de alerta por riesgo meteorológico

Las mayores preocupaciones: la seguridad vial y los incendios. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó de hecho este lunes la resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Energía por la que se declara la situación de alerta por riesgo meteorológico –entre Muy Alto y Extremo– de incendios forestales los días 11, 12 y 13 de agosto en Castilla y León.

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Las predicciones más actualizadas para estos días indican un cambio desfavorable en cuanto al peligro de incendios forestales, ya que sobre la comunidad autónoma se posicionará una dorsal anticiclónica que provocará altas presiones en altura y en superficie, lo que hará aumentar las temperaturas, con máxima de 34ºC a 36ºC grados.