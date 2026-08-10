Un eclipse a casi 40 grados: la Aemet activa avisos por calor extremo ante un miércoles de altas temperaturas en gran parte del país

El primer eclipse total de sol en más de un siglo llegará a España en un día marcado por el calor extremo. Los modelos indican que el miércoles 12 de agosto, día señalado en que millones de personas se desplazarán para presenciar este evento astronómico histórico, las temperaturas estarán por encima de los valores normales para la época y se vivirán temperaturas de casi 40 grados en amplias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología afirma que durante esa jornada se podrán superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares y pasar del umbral de los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Ebro y, de forma más local, en otros puntos del suroeste. En el momento del eclipse, previsto alrededor de las 20.30, los termómetros empezarán a descender pero, aún así, seguirán marcando valores muy altos.

El miércoles, día del eclipse, un total de 14 comunidades estarán en aviso por calor extremo. En Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y la Rioja se han activado avisos de nivel naranja, los más altos previsto hasta ahora, ante el riesgo de que durante esa jornada se superen los 40 grados. En Cataluña, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco los avisos son de nivel amarillo ante máximas que estarán por encima de los 35 grados.

Los expertos advierten que las horas de máximo calor coincidirán con los desplazamientos para ver el fenómeno astronómico, por lo que se pide extremar precauciones ante las altas temperaturas

Los expertos advierten que las horas de máximo calor del día, que suelen concentrarse entre mediodía y las seis de la tarde, coincidirán con el pico de desplazamientos previstos para ver el eclipse. Dado el llamado que se está haciendo a la previsión, es posible que miles de personas empiecen a movilizarse desde la mañana y, en muchos casos, acampen en la zona designada de observación varias horas antes del evento astronómico. Es en esos casos donde se pide extremar precauciones ante el impacto de las altas temperaturas previstas para esta jornada. Los modelos indican que, con un poco de suerte, en los momentos claves del eclipse la temperatura ya habrá bajado entre 2 y 5 grados respecto a las máximas del día. Aun así, según apuntan las previsiones, es posible que millones de personas vean el eclipse a más de 35 grados.

En el Observatorio de Yebes, lugar de encuentro del Gobierno para este evento, se esperan máximas por encima de los 36 grados. En Roquetes, donde se reunirá la Generalidad, también es espera que los termómetros superen el umbral de los 36 durante la jornada del eclipse. Dentro de la franja de totalidad, en puntos como Burgos y Guadalajara se espera que el mercurio supere los 38 grados. Todo apunta a que los termómetros se mantendrán en valores más moderados en la cornisa cantábrica donde, a excepción de los 34 grados previstos en puntos de Lugo y Cantabria, se esperan máximas por debajo de los 30 grados.

Noticias relacionadas

Los altos índices de calor también dispararán el peligro de incendios en España. Los modelos apuntan a que "durante el 12 de agosto se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance los niveles Muy Alto o Extremo en gran parte de la Península y Baleares". Debido a ello, afirman las autoridades, es posible que se ordene el cierre de algunos espacios naturales especialmente susceptibles a este riesgo. En este sentido, los expertos piden "extremar las precauciones en salidas al campo o a la montaña" durante toda la semana para evitar el inicio de incendios forestales. Sobre todo durante una jornada del eclipse en la que se espera la movilización de millones de personas en todo el país.