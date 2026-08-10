Los alumnos daneses deberán presentar sus trabajos de forma oral para combatir las "trampas" de la IA

Esta semana comienza el curso escolar en Dinamarca con nuevas medidas para combatir el mal uso de la inteligencia artificial en las aulas. Según el diario danés 'The Copenhagen Post', dos de cada tres alumnos de educación superior reconocen recurrir a herramientas de IA para realizar sus trabajos de clase.

Ante el aumento del uso de la IA, el Gobierno danés ha decidido endurecer las normas de evaluación en la educación secundaria superior, una etapa educativa que cursan los jóvenes de entre 16 y 19 años. En España, actualmente no existe ninguna normativa a cerca del uso de la inteligenica artificial en los centros educativos, hasta el momento tan solo están regulados los teléfonos móviles en las etapas de primaria y secundaria. Las nuevas medidas, anunciadas por el ministro de Educación danés, Magnus Heunicke, comenzarán a aplicarse de forma inmediata con el inicio del nuevo curso escolar con el objetivo de evitar "las trampas".

Defensa oral

Una de las principales novedades será la obligación de realizar una defensa oral de los trabajos escritos que los estudiantes hagan desde casa. El objetivo es comprobar que los alumnos conocen y comprenden realmente el contenido que han presentado y evitar que un trabajo elaborado total o parcialmente con herramientas de IA pueda pasar como propio.

La medida también afectará al SSO, uno de los principales trabajos de investigación de la secundaria superior danesa, que realizan cada año alrededor de 9.000 estudiantes.

Reforzar el control en clase

Otra de las medidas previstas consiste en reforzar la supervisión de las pruebas escritas realizadas en los centros educativos. Los institutos deberán utilizar herramientas de monitorización de las pantallas para controlar la actividad de los estudiantes durante los exámenes.

A esto se sumará el uso de cortafuegos para filtrar determinados contenidos de internet durante las clases y las pruebas. El propósito es limitar el acceso a recursos que puedan facilitar la copia o la utilización no autorizada de sistemas de inteligencia artificial.

Además, las autoridades quieren que los centros aumenten el número de tareas realizadas en el aula y bajo supervisión docente. De esta manera, los profesores podrán seguir de forma más directa el proceso de aprendizaje de cada alumno y evaluar mejor sus conocimientos.

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Magnus Heunicke ha anunciado que seguirá "dialogando con las escuelas, los profesores y los alumnos para encontrar soluciones a corto y largo plazo que garanticen que la IA no menoscabe las habilidades, la capacidad de aprendizaje y, sobre todo, la capacidad de pensamiento independiente de los estudiantes".