España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

A tres días del eclipse total de Sol, el país se prepara para un evento astronómico único. Galicia será la puerta de entrada, el Observatorio de Yebes en Guadalajara acogerá uno de los principales actos, al igual que el de Javalambre en Teruel, y el archipiélago balear se organiza para despedir el acontecimiento.

El 12 de agosto la franja de totalidad del eclipse atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica recorriéndola de oeste a este hasta Islas Baleares.

Numerosas capitales de provincia serán puntos privilegiados de observación, como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma, al igual que decenas de pueblos de la mitad norte peninsular. Todos ultiman detalles -divulgación científica, seguridad y protección civil- para garantizar el acceso y deleite de miles de personas, y también todos están ya pendientes de la predicción meteorológica.

Primero tocará Estaca de Bares

Galicia será la puerta de entrada del eclipse en la Península (19:31 horas) y tiene una posición privilegiada porque será total en casi la mitad de su territorio, prácticamente toda la provincia de Lugo y gran parte de A Coruña. En el resto será parcial al 99 %.

En primer lugar "tocará" Estaca de Bares y el cabo Ortegal casi al mismo tiempo y en fase parcial.

"La fase total empezará simultáneamente en Estaca de Bares y en cabo de Peñas, en Asturias", explica a EFE el profesor Manuel Andrade Baliño, coordinador del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Galicia será la primera comunidad autónoma que verá el eclipse solar del 12 de agosto. / Cabalar / EFE

Ante la afluencia masiva esperada, habrá un amplio dispositivo de seguridad y movilidad, con 29 zonas de exclusión a las que no se podrá acceder; refuerzos en líneas de autobús interurbanas y urbanas; vigilancia y prevención de incendios en el monte y activación del plan territorial de emergencias.

A Coruña ha establecido quince puntos prioritarios de observación, algunos con zona para personas con movilidad reducida; la USC instalará telescopios solares y pantallas en el adarve de la Muralla Romana y el Parque Rosalía de Castro de Lugo; y habrá una observación simultánea desde Ribadeo (Lugo) y Lalín (Pontevedra) comentada por el astrónomo José Ángel Docobo.

Para los menos científicos, varias bodegas de la Ribeira Sacra maridan vinos y eclipse entre viñedos o en un paseo en barco por los cañones del Miño.

Medidas excepcionales para prevenir incendios

En Castilla-La Mancha, la Comisión del Trío de Eclipses, que integra varias consejerías, lleva meses preparando el dispositivo para que pueda verse en condiciones de seguridad en la provincia de Guadalajara y el norte de Cuenca, donde la visibilidad será del 100 % y va a reforzar con medidas excepcionales la prevención de incendios forestales.

Se han establecido varios puntos de observación segura en municipios de ambas provincias, donde se han programado actividades durante todo el día para ordenar la llegada y salida escalonada de visitantes.

El más relevante será el del Observatorio de Yebes (Guadalajara), que el Gobierno de España ha elegido como centro de seguimiento oficial del eclipse y desde donde ofrecerá, a través de Radiotelevisión Española (RTVE), dos señales institucionales del disco solar captadas desde ese observatorio.

Personas con gafas de eclipse. / EP

En el resto del territorio, la visibilidad estará por encima del 98 %. El dispositivo de seguridad se centrará en concentrar a los visitantes en los puntos de observación segura con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios -se reforzarán las patrullas de vigilancia y disuasión, con especial atención a Guadalajara y Cuenca-.

"Plan para la frustración"

En Aragón, como parte del dispositivo preventivo, el Ejecutivo autonómico ha habilitado cuatro puntos de observación en Javalambre, MotorLand Aragón (Alcañiz), Calamocha y Épila.

Estos espacios, a los que se accede mediante reserva previa, contarán con zonas de aparcamiento y acampada, aseos, agua potable, restauración y un programa divulgativo con conferencias científicas, exposiciones, documentales y actividades de promoción turística durante los días previos al eclipse.

Esos puntos también dispondrán de asistencia sanitaria, medidas de prevención de incendios y personal de información. Asimismo, incorporarán pantallas gigantes para seguir la retransmisión del eclipse en caso de que las condiciones meteorológicas impidan observarlo directamente, una medida que el Gobierno de Aragón ha denominado "plan para la frustración".

Además, se instalarán dispositivos de "eclipse inclusivo" que permitirán a las personas con discapacidad visual percibir el fenómeno a través de sonidos.

Desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel), la Agencia Espacial Europea ofrecerá una retransmisión internacional.

Especial atención a las playas

El Govern balear y otras administraciones de las islas han articulado un amplio dispositivo centrado en evitar colapsos, proteger los espacios naturales y reforzar la respuesta sanitaria y de seguridad.

La medida más destacada es la habilitación de 26 puntos oficiales de observación (denominados ZOO) repartidos en 15 municipios, con capacidad provisional conjunta para unas 300.000 personas: 9 en Mallorca, 9 en Menorca, 6 en Ibiza y 2 en Formentera.

Junto a ello, el Govern ha anunciado restricciones de acceso a zonas sensibles, especialmente naturales y agrícolas, con especial atención a la Serra de Tramuntana.

También hay un especial control en tres puntos donde se prevé mucha afluencia y con alta presión turística, como la Playa de Palma (entre los municipios de Palma y de Llucmajor), Santa Ponça (en Calvià) y Ciutadella (en Menorca).

El operativo, que contará con el apoyo del Ejército, incluye además refuerzos policiales en los puntos oficiales y en áreas críticas, y apoyo aéreo con drones y helicópteros. Se movilizarán 161 bomberos y 35 agentes medioambientales y también se intensificará la vigilancia de la posidonia ante la previsible concentración de embarcaciones.