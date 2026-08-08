Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL Zamora: Antes y después de las llamasMAPA INTERACTIVO | ¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?El Parador de Zamora ya admite reservasZamora CF: pretemporada
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

La quinta patera del día llega a Baleares rescatando a 29 migrantes y eleva a 84 los llegados este sábado

Las llegadas de esta semana elevan a 414 el número de migrantes que han arribado al archipiélago en 24 pateras

Archivo - Una patera llegada a las costas españolas.

Archivo - Una patera llegada a las costas españolas. / SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 29 personas de origen subsahariano en una patera a 6 millas al sur de Cabrera, en la quinta patera llegada este sábado a Baleares, con un total de 84 migrantes en el día.

El rescate ha sido a las 11:30 horas y han intervenido también agentes de la sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del puerto de Palma, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera interceptación de este sábado ha sido a la 1:00 horas de la madrugada en el Camí s’Estufador de Formentera, de 13 personas de origen magrebí.

Posteriormente, a las 2.45 horas han detectado a un grupo de 22 migrantes de origen subsahariano en las Illes Bledes, al este de Cabrera; a las 6:00 horas ha sido interceptado otro de 12 personas de origen magrebí en el hotel Riu Palace La Mola de Formentera; y a las 9.00 horas otro grupo de 13 también de origen magrebí de nuevo en el Camí de s'Estufador de Formentera.

Con estas últimas, esta semana han llegado a Baleares 24 pateras, con 414 ocupantes.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 226 pateras con 4.278 inmigrantes en situación irregular.

Noticias relacionadas

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres zamoranos coinciden en el mayor ejercicio de combate aéreo militar del mundo en Australia
  2. La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas 'muy fuertes' este sábado
  3. Almacenes Victoria: la tienda que vistió a Zamora
  4. El fútbol zamorano despide a uno de sus grandes mitos
  5. Un técnico advierte del acabado 'cutre' del Museo de Semana Santa de Zamora por reutilizar la piedra
  6. Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle
  7. El Ayuntamiento de Zamora aumenta frecuencias y recorridos en todas los trayectos del autobús urbano para optimizar el servicio
  8. El incendio de la AP-6 avanza hacia Los Ángeles de San Rafael y se plantea un desalojo preventivo

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

Multas de 400 a 900 euros después de llenar el depósito de su coche con gasolina 95 después de que se haya vuelto a encarecer en España hasta casi los 2 euros: la Guardia civil ya extrema la vigilancia

Multas de 400 a 900 euros después de llenar el depósito de su coche con gasolina 95 después de que se haya vuelto a encarecer en España hasta casi los 2 euros: la Guardia civil ya extrema la vigilancia

Cano confirma, casi sin querer, la llegada de Mauro Costa al Zamora CF

Cano confirma, casi sin querer, la llegada de Mauro Costa al Zamora CF

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”
Tracking Pixel Contents