Cuenta atrás para el "eclipse del siglo": 5 consejos para elegir el lugar idóneo para observar el fenómeno el próximo 12 de agosto

Falta menos de una semana para que España viva el primer eclipse total de sol en más de un siglo y en millones de hogares ya abunda el frenesí por la llegada de este evento astronómico que, según afirman los expertos, marcará a toda una generación. El 12 de agosto, por primera vez en 114 años, un total de 32 provincias españolas vivirán en primera persona cómo el paso de la luna entre nosotros y el sol consigue bloquear su luz durante unos instantes y producir un mágico minuto de oscuridad total. Muchos aficionados a la astronomía llevan años marcando esta fecha en el calendario y ahora presumen de haber preparado con antelación viajes, desplazamientos y toda la logística necesaria para encontrar el mejor lugar de observación. Pero también son muchos quienes han descubierto recientemente la magnitud de este fenómeno y ahora buscan, casi a contrarreloj, un último rincón desde el que disfrutar del eclipse. Sobre todo teniendo en cuenta que, debido a sus características, es posible que muchos se queden sin ver el fenómeno por una mala elección de escenario.

Estos son 5 consejos indispensables para escoger un lugar ideal para observar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

El primer factor a tener en cuenta para escoger un lugar idóneo para ver el eclipse es la franja de totalidad. Es decir, todos aquellos puntos desde donde este evento se observará de forma íntegra y se vivirán, por ejemplo, el minuto de oscuridad total producida por este fenómeno. Según calculan los expertos, la "tribuna privilegiada" para observar el fenómeno se extenderá por España de oeste a este y pasará por un total de 32 provincias desde A Coruña hasta Tarragona, Lleida y Palma, pasando Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. En todos estos puntos, el eclipse se verá como total.

¿Pero qué pasa en todas las ciudades situadas fuera de esta franja, como es el caso de Barcelona y Madrid? Según explican los expertos, en estos lugares también se vivirá el eclipse pero de forma parcial. Los modelos indican que barceloneses y madrileños vivirán este evento al 99% de intensidad. En ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga o Cádiz, situadas más lejos de la franja de máxima visibilidad del eclipse, la ocultación del disco solar se situará aproximadamente entre el 92% y el 95%. El primer consejo, pues, es entender si el lugar al que aspiramos ir está situado en la franja de visibilidad o en la 'periferia' del eclipse para entender así qué podemos esperar de él.

El segundo consejo está directamente relacionado con las características de este eclipse. Los especialistas llevan tiempo señalando que el fenómeno del próximo 12 de agosto será especialmente delicado de observar, ya que tendrá lugar muy cerca del momento del atardecer y con el sol muy bajo sobre el horizonte. Es por eso que, si queremos asegurar su visión, se recomienda buscar zonas con una vista completamente despejada hacia el oeste, sin obstáculos como edificios, montañas, árboles o cualquier otro elemento que pueda ocultar el horizonte en el momento clave. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha habilitado un visor (visualizadores.ign.es) que permite calcular la visibilidad de este fenómeno desde cualquier punto del territorio español y, además, advertir de grandes obstáculos como, por ejemplo, la presencia de montañas que impedirían la visión del eclipse.

Más allá de los obstáculos naturales que puedan dificultar la visión, como las montañas o la propia orografía del terreno, uno de los principales inconvenientes a la hora de observar este eclipse será la presencia de elementos artificiales, especialmente edificios altos y otras estructuras que puedan bloquear la zona del cielo donde se producirá el fenómeno. Es por eso que, como tercer consejo, se recomienda buscar puntos de observación con una línea de visión limpia hacia el oeste y sin barreras arquitectónicas a la vista. En algunas ciudades eso implicará recurrir a lugares elevados, como miradores o azoteas, mientras que en otras será necesario alejarse del núcleo urbano y buscar zonas abiertas, sin construcciones que interfieran en la perspectiva. En Barcelona, por ejemplo, se ha designado el Montjuïc como punto de observación.

Todo apunta a que el eclipse del 12 de agosto moverá a millones de personas en toda España. Las primeras estimaciones avanzan que podrían producirse hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales en las provincias situadas en la franja de visibilidad de este fenómeno. Es por eso que, como cuarto consejo y para evitar problemas logísticos de última hora, se recomienda no desplazarse en el último momento y planificar con antelación tanto el viaje como el punto de observación elegido para observar el eclipse. En este sentido, los expertos aconsejan llegar con varias horas de margen para evitar atascos, tener preparada una ruta alternativa por si el acceso al emplazamiento elegido se complica debido a la gran afluencia de público, aparcar solo en zonas habilitadas y seguir las indicaciones de los agentes que se desplegarán sobre el terreno para controlar el tráfico durante la jornada.

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Las autoridades ya han puesto en marcha dispositivos especiales para gestionar la enorme afluencia de personas que se espera con motivo del eclipse. Entre las principales preocupaciones figuran la evolución de la meteorología y el riesgo de incendios forestales en algunos de los puntos de observación. Por eso mismo, el último consejo es mantenerse atento a la información oficial que se proporcionará durante los días previos al 12 de agosto para saber así si la zona escogida sigue siendo idónea para observar el fenómeno. Sobre todo teniendo en cuenta que, en función de la previsión que arrojen los pronósticos, las comunidades autónomas, ayuntamientos o administraciones locales podrían establecer restricciones de acceso o incluso cerrar determinados espacios naturales ante situaciones potencialmente adversas. Los expertos afirman que consultar estos avisos antes de emprender el viaje permitirá elegir el lugar más adecuado y evitar contratiempos de última hora.