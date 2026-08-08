El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas.

Zonas de 16 comunidades autónomas aparecen este sábado en el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo de temperaturas máximas -hasta 40 grados-, lluvias o tormentas, que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

Estos avisos, que únicamente no afectan a Galicia, se activarán en su mayoría a partir de las 13:00 horas y dependiendo de la comunidad el nivel es por peligro importante (naranja) o peligro bajo (amarillo). En 15 de ellas las altas temperaturas protagonizan la jornada.

Así, en Andalucía el aviso es naranja por máximas de hasta 40 grados en la campiña cordobesa y sevillana, Andévalo y Condado en Huelva, y Morena y Valle del Guadalquivir en Jaén. Otros puntos aparecen en amarillo con máximas de 38 grados, como la campiña gaditana o Antequera.

Aragón también tiene avisos por altas temperaturas, pero en amarillo. Por ejemplo, se esperan 36 grados en la Ibérica zaragozana y sur y centro de Huesca; en el Pirineo oscense la máxima será de 34.

El peligro importante en esta comunidad es por lluvias y tormentas. En naranja por estos dos fenómenos aparecen Bajo Aragón de Teruel, Ribera del Ebro de Zaragoza y sur de Huesca. Allí se prevé una precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado.

Las tormentas pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo que puede ser de tamaño grande, según la Aemet.

Además, hay otros puntos en amarillo (peligro bajo) también por lluvias y tormentas, como Cinco Villas de Zaragoza.

En amarillo por tormentas también está el litoral oriental asturiano, la zona central y valles mineros de esa comunidad y la cordillera y Picos de Europa.

Islas Baleares lo está por calor, tanto Ibiza, Formentera y norte, nordeste e interior de Mallorca están en amarillo, con termómetros que podrían subir hasta los 36-38 grados.

Cantabria tiene avisos meteorológicos por tres fenómenos; en naranja, por tormentas, el litoral, centro y valle de Villaverde (con posibilidad de granizo y viento muy fuerte). En estas zonas también está activado el aviso, pero amarillo, por lluvias (en una hora 15 litros por metro cuadrado).

En amarillo por tormentas Liébana y por altas temperaturas (36 grados) Cantabria del Ebro.

Castilla y León como Cantabria tiene avisos tanto por calor como por tormentas y lluvias. En puntos de Ávila, Burgos y Soria los termómetros registrarán 34-36 grados.

El aviso naranja es para las tormentas, que se esperan en la cordillera cantábrica de Burgos y norte de esta provincia -también con posible granizo y rachas de viento muy fuertes-. En los puntos mencionados -amarillo- se esperan lluvias.

En las cinco provincias de Castilla-La Mancha el aviso amarillo es por altas temperaturas, 38 grados por ejemplo en La Mancha toledana, en el Valle del Tajo (Toledo) o las sierras de Alcudia y Madrona, en Ciudad Real.

Este calor, que eleva el riesgo de incendios en casi todo el país, también activa el aviso amarillo en zonas de Cataluña: por ejemplo, el prelitoral de Barcelona, de Girona o la depresión central de Lleida registrarán 36 grados, mientras que el Pirineo de Lleida 34.

En esta última zona también hay aviso naranja por lluvias, con una precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado. En otros puntos los avisos son amarillos, como en el Valle de Arán.

En Extremadura, Comunidad de Madrid y Región de Murcia el riesgo es amarillo por altas temperaturas.

En puntos de Cáceres y Badajoz se alcanzarán 38 grados, al igual que en la zona metropolitana y Henares de Madrid y en el noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas en Murcia.

Lugares de la Comunidad Foral de Navarra están en el mapa en naranja por tormentas -vertiente cantábrica, centro y pirineo-; estos mismos están en amarillo por lluvias (en una hora de 15 litros por metro cuadrado).

Las altas temperaturas colocan en amarillo al pirineo navarro, al centro y Ribera del Ebro (entre 35 y 37 grados).

En el País Vasco hay cinco zonas en aviso naranja por tormentas: Cuenca del Nervión (Álava), interior y litoral de Guipúzcoa y de Vizcaya. Estos puntos están también en amarillo por lluvias y en la llanada y en la Rioja alavesa se esperan máximas de 36 grados.

En la Ribera del Ebro de La Rioja se esperan igualmente 36 grados (aviso amarillo), al igual que tormentas.

La Comunidad Valenciana tiene avisos por los tres fenómenos. En naranja el litoral sur de Valencia por riesgo importante de máximas (40 grados) y el interior norte de Castellón y de Valencia están en amarillo por lluvias (en una hora 20 litros por metro cuadrado) y por tormentas.

Noticias relacionadas

Los avisos en Canarias son mayoritariamente por calor (amarillo); 36 grados por ejemplo en el este, sur y oeste de Gran Canaria. Por viento aparece Lanzarote (rachas máximas de 70 kilómetros por hora).