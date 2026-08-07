El motivo por el que muchas piscinas municipales cierran justo en plena ola de calor

Cada verano, muchas piscinas municipales de España se ven obligadas a cerrar temporalmente por averías que coinciden con los momentos de mayor afluencia de usuarios. Así lo recoge Fracttal, que señala que, en muchos casos, estos cierres no responden a fallos imprevisibles, sino al deterioro progresivo de sistemas críticos cuyo estado ya mostraba señales de desgaste.

Filtros de depuración, bombas de impulsión, sistemas de dosificación de cloro y pH, válvulas, redes hidráulicas o vasos de compensación son algunos de los equipos que permiten mantener el agua en condiciones óptimas para el baño. Cuando uno de ellos deja de funcionar, la instalación puede verse obligada a cerrar durante varios días.

Las averías no suelen producirse de un día para otro

Ricardo Román, Chief Sales Officer de Fracttal, explica que una piscina municipal funciona durante la temporada alta con una elevada exigencia sobre sus equipos.

"Una piscina municipal puede parecer una instalación sencilla, pero en plena temporada funciona como una pequeña planta industrial: la bomba de recirculación, el sistema de filtración y la dosificación química trabajan a pleno rendimiento justo cuando menos margen hay para parar. El problema no es que una bomba se averíe, sino descubrir que el rodamiento llevaba semanas degradándose y enterarse solo cuando se gripa, un sábado de agosto y con el vaso lleno".

Durante el verano, cientos o incluso miles de personas utilizan cada día estas instalaciones, lo que incrementa el desgaste de los sistemas de depuración, filtración y bombeo y hace que cualquier incidencia tenga consecuencias inmediatas sobre la calidad del agua y la continuidad del servicio.

Qué dice el estudio sobre las paradas inesperadas

Fracttal recoge en su Diagnóstico del Downtime Industrial 2026, elaborado a partir de una encuesta a 2.684 profesionales de mantenimiento en España y Latinoamérica, que el 65% de los responsables de mantenimiento reconoce que las paradas se producen sin previo aviso, mientras que solo el 22% considera tener un alto control sobre el riesgo de fallo.

Para Román, estas cifras reflejan un problema relacionado con el modelo de gestión.

"La mayoría de las averías que obligan a cerrar una instalación no aparecen de un día para otro. Antes hay señales medibles: el filtro de arena cuya presión diferencial sube porque el lecho se está colmatando, la bomba dosificadora que pierde caudal cuando se desgasta la membrana y desestabiliza el cloro y el pH, o el intercambiador de calor que se va incrustando y dispara el consumo de gas para mantener la misma temperatura del agua. La diferencia entre cerrar la piscina una semana o seguir dando servicio suele estar en haber detectado esas señales a tiempo, algo que hoy se puede monitorizar de forma continua en lugar de depender de una revisión puntual."

El cierre de una piscina municipal no solo supone reparar un filtro o sustituir una bomba. También implica dejar sin servicio a cientos de usuarios, alterar cursos de natación y actividades deportivas, devolver entradas o abonos y asumir el impacto que genera la interrupción del servicio, especialmente durante los episodios de altas temperaturas.

Casos registrados durante el verano

Fracttal recuerda varios ejemplos ocurridos durante el verano de 2025. En Rota (Cádiz), la piscina municipal permaneció cerrada durante casi una semana tras la rotura de dos filtros del sistema de depuración, una situación que llevó posteriormente al Ayuntamiento a licitar un contrato de mantenimiento integral superior a 350.000 euros.

En Cabezarrubias (Ciudad Real), una avería en el sistema de filtrado dejó fuera de servicio la instalación. En Arroyomolinos de León (Huelva), distintos problemas hidráulicos retrasaron la apertura de la piscina municipal. En Alcalá de Henares (Madrid), varias incidencias relacionadas con los sistemas de depuración y cloración obligaron al cierre temporal de diferentes instalaciones.

La monitorización como herramienta para anticipar fallos

Fracttal señala que la incorporación de sensores IoT, plataformas de gestión de activos e inteligencia artificial permite monitorizar en tiempo real el estado de bombas, filtros, sistemas de depuración y redes hidráulicas para detectar desviaciones antes de que se conviertan en averías.

"El mantenimiento ya no consiste en esperar a que algo se rompa para repararlo. Con los datos y la tecnología adecuados (vibración, temperatura y consumo capturados en tiempo real) es posible anticipar buena parte de esos fallos y planificar la intervención antes de que afecte al servicio. Ese cambio de enfoque es especialmente crítico en instalaciones públicas que concentran toda su actividad en apenas dos o tres meses al año, donde una parada no se reparte: se pierde entera", concluye Román.