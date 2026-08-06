Canarias
La actividad anómala del Teide obliga a realizar reuniones de seguimiento cada tres meses
El Gobierno insular reúne a los científicos para evaluar la situación del volcán, que desde febrero ha sufrido 10 enjambres
Verónica Pavés
Las últimas vibraciones del Teide obligan al Gobierno de Canarias a reunirse con los científicos de manera más periódica. A partir de ahora, el Ejecutivo hará un seguimiento más estrecho que obligará a realizar encuentros cada tres meses. "Es importante hacer seguimiento, aunque de momento no sea preocupante", insistió Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El Gobierno de Canarias ha reunido este jueves a los científicos del Pevolca para debatir sobre la actividad sismovolcánica de Tenerife que, en los últimos seis meses ha registrado un total de 10 enjambres pero que, por lo pronto, no es indicativo de una erupción a medio o largo plazo (en semanas o meses).
Los científicos insisten en qué los movimientos que se están detectando bajo las Cañadas del Teide entran dentro de la normalidad volcánica y, de hecho, otros muchos volcanes en el mundo lo hacen de manera habitual.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
- ¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?
- Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos
- La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
- Detenido en Zamora acusado de secuestrar y agredir brutalmente a su pareja
- Javier Chacón: 'Estoy muy ilusionado y responsabilizado por ser el empresario de la plaza de Toro
- Detenido un joven zamorano de 21 años con cocaína, cinco tabletas de hachís y dinero
- El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del Canal
- Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad